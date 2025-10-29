Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital
Tendencias Historias En pantalla Blogs

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Revista Niú

La nicaragüense Patricia Belli, Premio Velázquez de Artes Plásticas 2025

La artista fue premiada por “la repercusión de su obra en el contexto latinoamericano, específicamente en Centroamérica”

Patricia Belli

La escultora nicaragüense Patricia Belli. EFE | Archivo | Confidencial

Agencia EFE

AA
Share

La artista nicaragüense Patricia Belli fue galardonada con el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2025, que otorga el Ministerio de Cultura español, por “la repercusión de su obra en el contexto latinoamericano, específicamente en Centroamérica, y su compromiso con la educación en un contexto de fragilidad”.

El jurado de este galardón, dotado con 100 000 euros, también consideró que su trabajo “sobre la memoria de cuerpos vulnerables, la cicatriz que deja el miedo y la vergüenza, así como su activismo cultural, son referencia en diversas generaciones de artistas”.

Nacida en Nicaragua en 1964, Belli es una artista visual que utiliza diversidad de medios, con énfasis en el cruce de lo mecánico con lo artesanal para construir significados acerca del equilibrio.

Su obra, compuesta principalmente por esculturas e instalaciones, gira en torno a la idea de la unión de opuestos y presenta reflexiones sobre asuntos como opresor-oprimido, placer-dolor y naturaleza-civilización, con especial atención al inconsciente colectivo, del que obtiene referencias simbólicas.

En 1999, Belli obtuvo una beca Fulbright con la que cursó una Maestría en Artes Visuales en escultura en el Instituto de Arte de San Francisco, en Estados Unidos, tras lo que regresó a su país, donde fundó EspIRA, una organización para la formación sensible y crítica de los artistas, que influyó profundamente en el arte centroamericano durante 20 años.

Sus creaciones se encuentran en colecciones públicas alrededor del mundo como la Tate Gallery (Reino Unido); Kadist (Francia); CIFO, Cisneros Fontanals Art Foundation (Estados Unidos); Tanoto Art Foundation (Singapur); Colección FEMSA (México); Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (Costa Rica); o la Colección Ortiz-Gurdián (Nicaragua).

A lo largo de su carrera, Belli ha participado en exposiciones como ‘Mesótica II’ (1996-1997), ‘Políticas de la diferencia’ (2001-2002) y ‘Estrecho Dudoso’ (2006), tres muestras de relevancia histórica para la visibilización del arte centroamericano en esos años.

También fue invitada a las Bienales de La Habana (1989 y 2000), Centroamérica y el Caribe (Santo Domingo, 1994 y 2001), Lima (1997), Cuenca (2011), Irlanda (2018), Berlín (2018) y FEMSA, México (2020-21) y a la 58 Carnegie International (2022), así como a diversas ediciones de la Bienal Nicaragüense y la Centroamericana.

Una exposición antológica de su obra recorrió San José, Managua y Ciudad de Guatemala entre 2016 y 2017.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

PUBLICIDAD 3D

Más en Revista Niú
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.