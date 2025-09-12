Festival Centroamérica Cuenta llega a Madrid, Barcelona y Sevilla

El Festival Centroamérica Cuenta regresará por quinta ocasión a Madrid, España, aunque por primera vez, la actividad —dirigida por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez— se realizará también en Barcelona y La Rinconada, en Sevilla. De esta manera, el encuentro literario se consolida como uno de los más importantes para la difusión de las letras centroamericanas en Europa.

La edición madrileña, que se desarrollará del 22 al 26 de septiembre, iniciará con la entrega del legado literario de tres grandes figuras de las letras hispanoamericanas, en “La Caja de las Letras” del Instituto Cervantes.

Carlos Luis Fallas, de Costa Rica, Luis Rafael Sánchez, de Puerto Rico, y Ricardo Miró, de Panamá, se incorporarán de forma póstuma a este archivo simbólico, siendo los primeros autores de sus respectivas nacionalidades en formar parte de esta bóveda que reconoce su lugar en la historia literaria.

“Uno de nuestros objetivos es desarrollar espacios inclusivos e interdisciplinarios que apuesten por la reflexión, la discusión y la difusión del pensamiento, las artes y el periodismo, con voces representativas de los diversos campos para promover el diálogo entre todos”, expresó Sergio Ramírez, presidente del Festival Centroamérica Cuenta.

El programa en Madrid incluye también diálogos sobre creación literaria y periodismo, migración, turismo cultural y literario para el desarrollo sostenible, visitas universitarias, y la proyección de la película “Chance” del panameño Abner Benaim en conmemoración de su XV aniversario.

Con más de 50 voces literarias de ambos lados del Atlántico, el Festival Centroamérica Cuenta 2025 promete ser una celebración de la literatura en español, la memoria colectiva y la realidad contemporánea centroamericana.

Las otras dos sedes de Centroamérica Cuenta

La Rinconada, en Sevilla, será la primera parada del festival, cuyas actividades se realizarán en la Hacienda Santa Cruz, con el apoyo del Ayuntamiento local. Entre los participantes destacan Arnoldo Gálvez Suárez (Guatemala), Karla Suárez (Italia/Cuba), Fernando Iwasaki (Perú/España), Juan José Martínez (El Salvador) y Claudia Neira Bermúdez (Nicaragua).

Barcelona cerrará el festival, los días 26 y 27 de septiembre, de la mano de Librería Finestres, con el respaldo del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y el Instituto Cervantes.

En Barcelona, participarán figuras como Yásnaya Elena A. Gil (México), Carlos Dada (El Salvador), Elaine Vilar Madruga (Cuba) y Emiliano Monge (México).

Esta quinta edición también tendrá clubes de lectura donde participarán los escritores Javier Zamora (El Salvador/Estados Unidos) y Leila Guerriero (Argentina). La cronista argentina también impartirá un taller gratuito de técnicas de escritura de no ficción.

Una de las propuestas innovadoras será la lectura performática “¿Cómo contar la sed?” de la escritora chilena Nona Fernández, descrita como una experiencia literaria y sensorial que entrelaza cuerpo, palabra y memoria histórica.