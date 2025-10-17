Logo de Confidencial Digital
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas "Bismarck Martínez"

Revista Niú

Fanáticos de Taylor Swift desbordan museo alemán

El Hessische Landesmuseum de Wiesbaden tiene una creciente afluencia de visitantes y la clave está en un sencillo de la estadounidense Taylor Swift

El cuadro de Friedrich Heyser y el video de Taylor Swift: ¿Inspiración o mera coincidencia? | Foto: Michael Probst/AP Photo/picture alliance

Deutsche Welle

17 de octubre 2025

Un museo alemán se vio inesperadamente invadido por fanáticos de Taylor Swift debido a que una de sus pinturas guarda un sorprendente parecido con la escena inicial de su videoclip número uno, “The Fate of Ophelia” (“El destino de Ofelia”).

Cientos de visitantes adicionales han acudido al Hessische Landesmuseum de Wiesbaden, en el centro de Alemania, para admirar la pintura. Una familia viajó desde la ciudad norteña de Hamburgo especialmente para la ocasión, según declaró el miércoles 15 de octubre de 2025 la portavoz del museo, Susanne Hirschmann, a la agencia de noticias alemana dpa. El objetivo de los Swifties: una pintura Art Nouveau de Friedrich Heyser que representa a Ofelia, la amada de Hamlet en la obra homónima de William Shakespeare.

En la obra original, Ofelia, una joven noble de Dinamarca, finalmente enloquece y se ahoga. El óleo sobre lienzo de Heyser presenta la figura de Ofelia vestida de blanco y rodeada de nenúfares blancos. Se desconoce el año exacto de creación de la pintura, pero los expertos creen que data de alrededor de 1900.

¿Qué tiene que ver la pintura con Taylor Swift?

En la escena inicial del videoclip de la exitosa canción “The Fate of Ophelia”, Taylor Swift asume el papel de Ophelia y se convierte en una pintura viviente. La escena muestra similitudes con la obra de Heyser, según declaró a dpa el director del museo, Andreas Henning. “Estamos sorprendidos y encantados de que Taylor Swift haya usado esta pintura del museo como inspiración para su videoclip”, declaró Henning. “Esta es, por supuesto, una gran oportunidad para atraer al museo a personas que aún no nos conocen”.

A pesar de las similitudes, el museo de la ciudad de Wiesbaden afirmó no saber con certeza si la obra sirvió de modelo para la canción de Swift, que actualmente es número uno tanto en Alemania como en Estados Unidos. Henning explicó que el museo ya ha intentado contactar con la cantante, pero hasta el momento no ha tenido éxito. “Me encantaría mostrarle a Taylor Swift la pintura original algún día”, añadió.

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

