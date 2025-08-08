Convocan a jóvenes nicas a concurso de cuentos sobre valores cívicos

La Fundación para la Libertad de Nicaragua lanzó su primer concurso de “Cuentos sobre valores cívicos y convivencia”, dirigido a jóvenes nicaragüenses de entre 18 y 35 años, que residan en Nicaragua o en el exilio.

La convocatoria busca que los participantes imaginen un “futuro mejor a través de historias que reflejen valores esenciales como la resiliencia, solidaridad, empatía y convivencia respetuosa”, menciona el anuncio de la organización.

Los participantes deben presentar cuentos inéditos y originales de entre 800 y 1200 palabras, escritos en español. Además, para generar un espacio seguro para los jóvenes que no quieran mostrar su identidad, podrán firmar bajo seudónimo para proteger su identidad.

La convocatoria enfatiza que no se permitirá el uso de herramientas de inteligencia artificial y se reserva el derecho de verificar la originalidad de los textos.

De acuerdo con la información, habrá un premio de 300 dólares para el primer lugar, 200 dólares para el segundo y 100 dólares para el tercero. Además, los cuentos “más destacados” serán incluidos en una edición digital especial y difundidos a través de los canales oficiales de la Fundación.

Concurso de cuentos que “inspiran”

Según los organizadores, el objetivo del concurso de cuentos es fomentar la creatividad y la reflexión mediante relatos que muestran cómo “los valores cívicos pueden transformar la vida cotidiana y fortalecer las comunidades”.

“Queremos historias que inspiren, que nos recuerden que incluso en momentos difíciles, la esperanza se puede sembrar desde lo simple y lo humano”, explican desde la Fundación.

Los cuentos deben enviarse al correo [email protected] antes del 30 de agosto de 2025, con el asunto “Concurso de cuentos + nombre o seudónimo”.

La evaluación se basará en tres criterios: mensaje y claridad en los valores transmitidos (40%), creatividad y originalidad (30%), y estilo literario (30%). El jurado estará conformado por miembros de la Fundación para la Libertad de Nicaragua.

Los resultados del concurso de cuentos se anunciarán a más tardar el 20 de septiembre de 2025.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la organización por crear espacios seguros y virtuales donde los jóvenes nicaragüenses puedan expresar sus ideas sobre el futuro y contribuir a construir una ciudadanía más activa y solidaria.

La Fundación para la Libertad es una organización sin fines de lucro que tiene el “propósito de servir como un centro de pensamiento y un espacio de diálogo y promoción de la sociedad libre, abierta, responsable y próspera, en Nicaragua y Centroamérica”, dice la misión de la organización.