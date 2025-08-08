Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital
Tendencias Historias En pantalla Blogs

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Revista Niú

Convocan a jóvenes nicas a concurso de cuentos sobre valores cívicos

Los participantes, de entre 18 y 35 años, tienen hasta el 30 de agosto para enviar sus textos. Habrá premios de 100 a 300 dólares para primeros lugares

Imagen con fin ilustrativo// Foto: Agencias

Redacción Niú

AA
Share

La Fundación para la Libertad de Nicaragua lanzó su primer concurso de “Cuentos sobre valores cívicos y convivencia”, dirigido a jóvenes nicaragüenses de entre 18 y 35 años, que residan en Nicaragua o en el exilio.

La convocatoria busca que los participantes imaginen un “futuro mejor a través de historias que reflejen valores esenciales como la resiliencia, solidaridad, empatía y convivencia respetuosa”, menciona el anuncio de la organización.

Los participantes deben presentar cuentos inéditos y originales de entre 800 y 1200 palabras, escritos en español. Además, para generar un espacio seguro para los jóvenes que no quieran mostrar su identidad, podrán firmar bajo seudónimo para proteger su identidad.

La convocatoria enfatiza que no se permitirá el uso de herramientas de inteligencia artificial y se reserva el derecho de verificar la originalidad de los textos.

De acuerdo con la información, habrá un premio de 300 dólares para el primer lugar, 200 dólares para el segundo y 100 dólares para el tercero. Además, los cuentos “más destacados” serán incluidos en una edición digital especial y difundidos a través de los canales oficiales de la Fundación.

Concurso de cuentos que “inspiran”

Según los organizadores, el objetivo del concurso de cuentos es fomentar la creatividad y la reflexión mediante relatos que muestran cómo “los valores cívicos pueden transformar la vida cotidiana y fortalecer las comunidades”.

“Queremos historias que inspiren, que nos recuerden que incluso en momentos difíciles, la esperanza se puede sembrar desde lo simple y lo humano”, explican desde la Fundación.

Los cuentos deben enviarse al correo [email protected] antes del 30 de agosto de 2025, con el asunto “Concurso de cuentos + nombre o seudónimo”. 

La evaluación se basará en tres criterios: mensaje y claridad en los valores transmitidos (40%), creatividad y originalidad (30%), y estilo literario (30%). El jurado estará conformado por miembros de la Fundación para la Libertad de Nicaragua.

Los resultados del concurso de cuentos se anunciarán a más tardar el 20 de septiembre de 2025.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la organización por crear espacios seguros y virtuales donde los jóvenes nicaragüenses puedan expresar sus ideas sobre el futuro y contribuir a construir una ciudadanía más activa y solidaria.

La Fundación para la Libertad es una organización sin fines de lucro que tiene el “propósito de servir como un centro de pensamiento y un espacio de diálogo y promoción de la sociedad libre, abierta, responsable y próspera, en Nicaragua y Centroamérica”, dice la misión de la organización.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Redacción Niú

Redacción Niú

Revista Niú es un proyecto periodístico de CONFIDENCIAL que nació en agosto de 2016 para compartir contenidos sobre cultura, estilo de vida tendencias mundiales e historias que inspiren.

PUBLICIDAD 3D

Más en Revista Niú
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.