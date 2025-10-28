Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital
Tendencias Historias En pantalla Blogs

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Revista Niú

Amazon recortará 14 000 puestos de trabajo mientras aumenta gasto en IA

La empresa Amazon eliminará 14 000 empleos administrativos mientras aumenta el gasto en inteligencia artificial

Amazon recortará 14 000 empleos administrativos en EE. UU. y está invirtiendo en inteligencia artificial. Dado Ruvic/REUTERS

Deutsche Welle

28 de octubre 2025

AA
Share

Amazon busca reducir costos eliminando miles de empleos. El minorista en línea anunció el martes 28 de octubre de 2025 la eliminación de 14 000 puestos en el sector administrativo. La compañía estadounidense emplea a unas 350 000 personas en Estados Unidos.

Amazon no respondió inicialmente a las preguntas sobre cuántos trabajadores están amenazados con recortes de empleos en Alemania. Tampoco se conocen aún datos exactos sobre dónde tendrán lugar los recortes. La agencia de noticias Reuters informó el lunes 27 de octubre sobre los planes de eliminar hasta 30 000 puestos de trabajo. El motivo son las medidas de reducción de costos en respuesta al exceso de contrataciones durante la pandemia de coronavirus.

Según la revista Fortune, solo en el departamento de Recursos Humanos se podrían eliminar alrededor del 15% de los puestos. Las preguntas sobre el futuro de los trabajadores de la empresa, el segundo empleador en Estados Unidos, con 1.2 millones de plantilla en el país, también surgen en los depósitos, donde Amazon está acelerando la automatización gracias a los robots y la IA.

Los recortes de empleos forman parte de una iniciativa del director ejecutivo Andy Jassy para reducir lo que describió como una “burocracia excesiva” dentro de la empresa. Esto también incluye la reducción del número de ejecutivos.

Jassy también declaró en junio que el creciente uso de la inteligencia artificial (IA) en tareas rutinarias probablemente conduciría a nuevos recortes de empleo. La compañía, que da empleo a 1.5 millones de personas en todo el mundo, planea presentar sus cifras del tercer trimestre el jueves 30 de octubre de 2025.

Las acciones de Amazon cerraron con un alza del 1.2% en Wall Street en respuesta al informe de Reuters. Subieron un 0.3% adicional en las operaciones previas a la apertura del mercado el martes 28 de octubre de 2025.

Importantes despidos de empleados administrativos también están ocurriendo en otros gigantes tecnológicos estadounidenses. Microsoft anunció en julio que ampliaría su plan a 15 000 despidos previstos.

Meta despidió el miércoles a unas 600 personas de su división de IA, tras una importante campaña de contratación. (AFPE, DPAE, RTR )

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

PUBLICIDAD 3D

Más en Revista Niú
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.