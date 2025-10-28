Amazon recortará 14 000 puestos de trabajo mientras aumenta gasto en IA

Amazon busca reducir costos eliminando miles de empleos. El minorista en línea anunció el martes 28 de octubre de 2025 la eliminación de 14 000 puestos en el sector administrativo. La compañía estadounidense emplea a unas 350 000 personas en Estados Unidos.

Amazon no respondió inicialmente a las preguntas sobre cuántos trabajadores están amenazados con recortes de empleos en Alemania. Tampoco se conocen aún datos exactos sobre dónde tendrán lugar los recortes. La agencia de noticias Reuters informó el lunes 27 de octubre sobre los planes de eliminar hasta 30 000 puestos de trabajo. El motivo son las medidas de reducción de costos en respuesta al exceso de contrataciones durante la pandemia de coronavirus.

Según la revista Fortune, solo en el departamento de Recursos Humanos se podrían eliminar alrededor del 15% de los puestos. Las preguntas sobre el futuro de los trabajadores de la empresa, el segundo empleador en Estados Unidos, con 1.2 millones de plantilla en el país, también surgen en los depósitos, donde Amazon está acelerando la automatización gracias a los robots y la IA.

Los recortes de empleos forman parte de una iniciativa del director ejecutivo Andy Jassy para reducir lo que describió como una “burocracia excesiva” dentro de la empresa. Esto también incluye la reducción del número de ejecutivos.

Jassy también declaró en junio que el creciente uso de la inteligencia artificial (IA) en tareas rutinarias probablemente conduciría a nuevos recortes de empleo. La compañía, que da empleo a 1.5 millones de personas en todo el mundo, planea presentar sus cifras del tercer trimestre el jueves 30 de octubre de 2025.

Las acciones de Amazon cerraron con un alza del 1.2% en Wall Street en respuesta al informe de Reuters. Subieron un 0.3% adicional en las operaciones previas a la apertura del mercado el martes 28 de octubre de 2025.

Importantes despidos de empleados administrativos también están ocurriendo en otros gigantes tecnológicos estadounidenses. Microsoft anunció en julio que ampliaría su plan a 15 000 despidos previstos.

Meta despidió el miércoles a unas 600 personas de su división de IA, tras una importante campaña de contratación. (AFPE, DPAE, RTR )