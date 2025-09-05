Pobladores denuncian “puntos peligrosos” en tramo I de la Pista Héroes de la Insurrección

Las aceras del tramo I de la nueva Pista Héroes de la Insurrección tienen una serie de “puntos peligrosos” para los peatones, según denunciaron habitantes del tramo entre la Colonia del Periodista y el centro comercial El Zumen, en Managua.

De acuerdo con los pobladores, en ese tramo hay decenas de hoyos y tapas metálicas con tornillos de fuera; asimismo se observan varias cajas plásticas —de los medidores de agua— y tapas de metálicas o concreto que están por debajo o por encima del nivel de la acera.

“Esos hoyos y tapas levantadas son propicias para que se produzcan tropezones que podrían tener graves consecuencias para niños pequeños y adultos mayores”, comentó uno de los pobladores que escribió a las redes sociales de CONFIDENCIAL.

Los hoyos, de aproximadamente cuatro pulgadas de diámetro, son “suficientes para dejar entrar la punta o el talón de los pies” y contienen cilindros de hierro graduado en su interior, subrayó el ciudadano.

Vista de una tapa metálica con un perno salido, en las aceras del tramo I de la nueva Pista Héroes de la Insurrección. | Foto: Cortesía

Otro de los aspectos más preocupantes para los habitantes es la ausencia total de señalización preventiva. “La empresa constructora no ha colocado ninguna señal para alertar a los peatones, a pesar de que estos hoyos llevan ahí abiertos varias semanas”, lamentó uno de los habitantes de la zona.

Este poblador dijo que el único hoyo que presenta algún tipo de protección es uno ubicado en la ciclovía junto a la Colonia del Periodista, que tiene “una bolsa negra”.

Entre las zonas de mayor concentración de “puntos peligrosos” se encuentra el área frente a la parada de buses al este del Ministerio de Educación, por el Zumen, donde existen tres hoyos cerca de un cruce peatonal. “Las personas pueden lesionarse si meten el pie y pierden el equilibrio”, advirtió uno de los ciudadanos.

Intensos preparativos para la inauguración

Paralelamente a la denuncia de estos “puntos peligrosos”, los pobladores indicaron que obreros de la Alcaldía de Managua y la empresa constructora han intensificado los trabajos de acondicionamiento para la ceremonia inaugural, que todavía no tiene una fecha definida.

“Es una hermosa obra que vamos a estar entregando a las familias en los próximos días a nombre del heroísmo de las juventudes”, dijo la “copresidenta” Rosario Murillo en su alocución del martes 26 de agosto de 2025.

La inauguración de la Pista Héroes de la Insurrección —antes conocida como Pista Juan Pablo II— se ha retrasado en varias ocasiones. La fecha inicial era septiembre de 2024, pero luego se pasó a octubre de ese mismo año, luego a abril de 2025, y posteriormente a junio de este año.

Sin embargo, se calcula que toda la obra estará terminada entre 2026 y 2027. La pista completa abarca unos diez kilómetros, divididos en cuatro tramos que van desde la Carretera Sur hasta la zona norte de Managua.

La Alcaldía de Managua se sumó activamente a estos preparativos durante los días 28 y 29 de agosto, pintando de blanco “todo cerco o fachada de casa de mal aspecto” en ambos lados de la pista.

La Alcaldía de Managua pintó de blanco las fachadas de casas y cercos en los costados del tramo I de la nueva Pista Héroes de la Insurrección. | Foto: Cortesía

Los trabajos de embellecimiento incluyeron múltiples pasadas de máquinas barredoras, el pintado en blanco de la separación de carriles y en amarillo de los bordillos. También se instalaron estructuras de concreto pintadas en amarillo “como marcando la ruta de un desfile triunfal” y se procedió a la limpieza de un pequeño cauce y aceras adyacentes.

De acuerdo con los pobladores, las calles frente a la Colonia del Periodista fueron completamente remozadas, con un asfaltado de aproximadamente cien metros “desde donde termina el cemento hidráulico, hasta la vieja vía”.

Las brigadas de barrenderos mantienen una limpieza diaria de las calles “hasta que lo inauguren”, según le dijo uno de los supervisores de los trabajos a un poblador.