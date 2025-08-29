Exsupervisor de M&R Consultores revela cómo se hacen las encuestas en que Ortega tiene 90% de apoyo

Un experimentado supervisor de campo de los estudios de opinión pública que realiza la empresa M&R Consultores, propiedad del encuestador Raúl Obregón, reveló cómo se “fabrican” las encuestas de M&R, mediante una muestra en que las casas donde se entrevistará a los ciudadanos son previamente seleccionadas en lugares con presencia de trabajadores estatales y familias de tradición sandinista, cuyos nombres y ubicaciones los facilitan los comisarios políticos del FSLN en los territorios.

El extrabajador de M&R que solicitó ser identificado como Mario para proteger su identidad, dice que, dada la fragmentación de la base social que una vez tuvo el partido FSLN, solo dos de cada diez “orteguistas-murillistas”, lo son realmente. Mario participó como supervisor en muchos “estudios de opinión” de M&R Consultores y afirma que “la compañera concita un rechazo casi unánime”.



El propietario de M&R presentó el miércoles 16 de julio de 2025 sus más recientes “hallazgos” sobre la opinión pública nacional, entre los que destaca que el 94.8% de los nicaragüenses considera que existe libertad para expresarse.

Obregón afirma: “El 98.7% de los nicaragüenses percibe que en Nicaragua hay paz”. Mario señala que M&R tiene que cumplir con una exigencia del régimen, y cuando los supervisores detectan resultados no esperados, inmediatamente lo comunican a la oficina de M&R, desde donde reciben instrucciones para abandonar la zona y dirigirse a otra también escogida de previo.

La mayoría de la gente no quiere opinar ante los encuestadores, aunque formen parte de lo que se considera como “base social” del régimen, militantes del FSLN, trabajadores estatales, policías y militares del Ejército, porque, según Mario, temen que las encuestas de M&R Consultores no solo le servirán a la dictadura como un mecanismo de propaganda, sino también para indagar sobre opiniones de la población consultada, que luego provocarían acciones represivas.

Encuestas son llenadas en baños y parques

Al momento de realizar las preguntas, generalmente los encuestados no tienen reservas para responder sobre problemas de basura, por ejemplo, pero de inmediato advierten que no atenderán interrogantes políticas, señala Mario, y esto provoca que los encuestadores “se vean obligados a maquillar el cuestionario para lograr respuestas, y con ello contaminan las encuestas. “Los encuestadores deben buscar cómo todas las interrogantes queden respondidas”, explica Mario.

Los consultados también se niegan a responder preguntas sobre sus ingresos personales o familiares, pues consideran este asunto como algo estrictamente privado, y desconfían de lo que el Estado podría hacer con esta información tan sensible, subraya Mario.

Los encuestadores deben realizar una cantidad determinada de entrevistas cada día, de lo cual depende su ingreso diario, lo que se convierte en un estímulo perverso para llenar por su cuenta las encuestas, según los resultados esperados por M&R Consultores.

El veterano supervisor reveló a CONFIDENCIAL que “muchos encuestadores se refugian en baños de sitios públicos, o en parques con poca gente, para los cuestionarios”, lo que anularía por completo la validez de estas encuestas.

En los barrios los vigilan los comisarios políticos

Si el procesamiento de los datos no ofrece a M&R porcentajes convenientes para el régimen, entonces, dice el supervisor Mario las estadísticas son “ajustadas” en la oficina de procesamiento de datos, hasta obtener los números previstos.

Supervisores y encuestadores deben salir a los barrios con una camiseta en la que se lee que son de M&R Consultores, debido a que en Nicaragua están prohibidas las consultas a la opinión pública, pero la empresa de Raúl Obregón tiene vía libre para realizarlas. Además, indica Mario, deben lidiar con los comisarios políticos del FSLN que están pendientes de sus movimientos casi en cada lugar adonde llegan.

Mario ha comprobado que los agentes del régimen tienen instrucciones de no permitir encuestadores en su territorio, por lo que, empresas como Cid Gallup no pueden ir a los barrios, sino que realizan encuestas por teléfono desde Costa Rica. Mario, que también trabajó como supervisor en esta firma, conoce que la mayoría de las llamadas de sus encuestadores son rechazadas por los nicaragüenses ante el temor de que las conversaciones telefónicas estén siendo grabadas por agentes de la seguridad del Estado, y puedan ser reprimidos por sus opiniones.

Solo publican estadísticas a favor de la dictadura

El 16 de julio de 2025, Obregón presentó los resultados de lo que llama “la edición 81 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública (SISMO),” de M&R Consultores, basada en 1600 “entrevistas” realizadas en 15 departamentos del país. Anuncia con un rostro muy serio sus principales “hallazgos”: “La gestión del Gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene una aprobación del 86.7%. Además, el 82.7% cree que Nicaragua va en la dirección correcta; y el 87.2% dice sentir esperanza por el trabajo gubernamental”.

En marzo del 2023, M&R Consultores presentó que el 92.6% de los nicaragüenses tenía una percepción de paz en el país, y el 92.3%, de que hay estabilidad económica y social. Y cada año ha ido aumentando paulatinamente: en los resultados del miércoles 16 de agosto, en ambas variables el porcentaje es de 98.7 y 98.8%.

“Los indicadores que hoy hemos visto evidencian que los nicaragüenses siguen siendo atraídos por la maravilla de la Revolución Popular Sandinista, la percepción de la democracia se consolida y, básicamente, para los nicaragüenses Daniel y Rosario son unos gobernantes que inspiran confianza y reflejan una esperanza que para este ciclo subió casi al 87%”, expresó el director de M&R Consultores, Raúl Obregón, al finalizar la lectura de sus resultados.