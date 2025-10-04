Un grupo de ciudadanos nicaragüenses exiliados y perseguidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo manifestó su rechazo a la decisión del Congreso mexicano de recrear el Grupo de Amistad México-Nicaragua, cuya instalación está prevista para el 7 de octubre de 2025. La denuncia fue presentada mediante una carta abierta dirigida a los miembros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Mexicana.

Los firmantes argumentan que la situación en Nicaragua se ha deteriorado sistemáticamente desde 2021, cuando Ortega se reeligió “en una farsa electoral en la que los precandidatos de todas las fuerzas de oposición estaban ilegalmente detenidos”. Esta realidad ha sido documentada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En el texto se denuncia que en Nicaragua, donde en 2025 entró en vigor una nueva Constitución, avanza “claramente y sin ropajes hacia una dictadura totalitaria y dinástica al estilo de las monarquías de la Edad Media”.

El Poder Ejecutivo, señalan, es ahora ejercido de facto por dos “copresidentes”: Ortega y Murillo, mientras que los poderes Judicial, Legislativo y Electoral “fueron eliminados y convertidos en órganos, con menor rango que un Ministerio”.

Los firmantes subrayan que actualmente hay 33 presos políticos desaparecidos, algunos con dos años en condición de desaparición forzada. “Casi 500 nicaragüenses hemos sido desnacionalizados, y miles han sido impedidos de regresar al país, cayendo en una situación de apatridia de facto”, afirman en el texto.

Ante este panorama, los nicaragüenses exiliados plantearon una pregunta directa al Congreso mexicano: “¿Por qué el Parlamento de México y los partidos ahí representados, tienden la mano a quienes han sido responsabilizados de cometer crímenes de lesa humanidad, desde la represión de 2018, cuando asesinaron a centenares de ciudadanos?”.

El grupo de nicaragüenses solicitó “desistir de la conformación de este Grupo de Amistad México-Nicaragua, que ofende al pueblo de Nicaragua y contribuye a lavarle la cara a una de las dictaduras más crueles y feroces que han conocido en la historia de nuestro continente”.

También demandaron “reorientar las acciones legislativas para promover la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, exigiendo la liberación de todos los presos políticos”.

La carta está firmada por figuras prominentes de la disidencia nicaragüense, incluidos excomandantes guerrilleros, defensores de derechos humanos, periodistas, escritores, académicos y expresos políticos y organizaciones civiles.

A continuación una copia de la carta íntegra: