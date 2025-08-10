China detiene a diplomático a cargo de lazos con partidos extranjeros como el FSLN

Las autoridades chinas detuvieron al alto diplomático Liu Jianchao, jefe del departamento internacional del Partido Comunista de China (PCCh), agencia paralela al Ministerio de Asuntos Exteriores que se encarga de los lazos con fuerzas políticas de otros países, como el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de Nicaragua.

La detención de Liu Jianchao, de 61 años, fue informada por el diario The Wall Street Journal (WSJ), que cita a fuentes anónimas. De acuerdo con el rotativo estadounidense, el alto funcionario fue arrestado a finales de julio de 2025 a su regreso a Pekín tras un viaje al extranjero; por el momento se desconoce el posible motivo de esa detención, la cual no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino no ha respondido a una solicitud de confirmación por parte de las agencias y medios internacionales.

Según la página web del departamento internacional del PCCh, la última actividad pública de Liu tuvo lugar el pasado 29 de julio, cuando celebró un encuentro con funcionarios locales en Argelia.

Encuentro con Fidel Moreno

A mediados de enero de 2025, Liu Jianchao se reunió en Pekín con una delegación de secretarios políticos y alcaldes del FSLN. La comitiva fue encabezada por Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua, secretario de organización del FSLN y operador político de la pareja presidencial en las municipalidades.

De acuerdo con los medios de propaganda del régimen, el alto diplomático chino destacó el “excepcional liderazgo del comandante Daniel Ortega y de la compañera Rosario Murillo”.

Además, reconoció “los logros del FSLN como partido revolucionario a la vanguardia de las transformaciones sociales, políticas y económicas de Nicaragua”, según nota publicada por El 19 Digital.

En su alocución del 13 de enero, la “copresidenta” Rosario Murillo afirmó “estamos contentos con los resultados de las reuniones que ha venido sosteniendo nuestra delegación como FSLN, que realiza encuentros con el Partido Comunista de China en los distintos niveles”.

Trayectoria de Liu Jianchao

Antes de acceder a su actual cargo en 2022, Liu Jianchao fue portavoz de la Cancillería china a principios de siglo y, posteriormente, embajador en Filipinas e Indonesia. Tras ello, trabajó en importantes puestos de agencias anticorrupción y volvió a Pekín en 2018 para acceder a la Comisión Central de Asuntos Exteriores.

Su perfil público y su agenda, que incluyó reuniones con el anterior secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, hizo que Liu Jianchao apareciese en las quinielas para ser nombrado ministro de Exteriores de China.

De hecho, su detención sería la de más alto nivel para un miembro de los cuerpos diplomáticos del gigante asiático desde que a mediados de 2023, el entonces titular de Exteriores, Qin Gang, perdiese el cargo solo siete meses después de su nombramiento y tras no haber sido visto en público durante un mes.

Ese mismo año, el ministro de Defensa, Li Shangfu, fue también destituido sin explicaciones y posteriormente expulsado del PCCh tras ser acusado de un delito de corrupción. Y, a finales de 2024, las autoridades oficializaron la detención y procesamiento del titular de Agricultura y Asuntos Rurales entre 2020 y 2024, Tang Renjian, por supuestamente aceptar sobornos.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente del país, Xi Jinping, comenzó una campaña anticorrupción en la que numerosos altos cargos chinos, tanto institucionales como de empresas estatales, han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.