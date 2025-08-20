Tribunal de Apelaciones permite a Trump poner fin al TPS de Nicaragua, Honduras y Nepal

Un tribunal de apelaciones permitió el miércoles 20 de agosto de 2025 al Gobierno del presidente Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60 000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, lo que marca una nueva victoria de la Casa Blanca en su cruzada por terminar con el beneficio migratorio otorgado por el Ejecutivo.

Un panel del Noveno Circuito de Apelaciones en California suspendió la orden de un tribunal de distrito que había permitido a los inmigrantes continuar con el amparo que protege de la deportación a alrededor de 51 000 hondureños y casi 3000 nicaragüenses.

Los beneficiarios nepalíes del TPS afectados por el fallo han vivido legalmente en Estados Unidos durante más de 10 años, mientras que los beneficiarios hondureños y nicaragüenses afectados han mantenido por más de 26 años.

Las órdenes de terminación del amparo del Departamento de Seguridad Interna les otorgan solo 60 días a los inmigrantes antes de perder el estatus.

Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegando que puso final al amparo, que los protege de la deportación, debido a “animosidad racial”.

En ese sentido, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin argumentó a comienzo del mes de agosto que la cancelación del amparo responde a un mandato para “restaurar la integridad” del sistema migratorio y regresar la meta original del TPS.

“El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”, subrayó la funcionaria.

Un fallo “devastador”

En contraste, Emi MacLean, abogada de la Fundación la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU) del Norte de California, dijo en un comunicado que el ataque de este Gobierno al TPS forma parte “de una campaña coordinada” para privar a los inmigrantes que no son ciudadanos de cualquier estatus legal.

“El fallo de hoy es un revés devastador, pero no es el fin de esta lucha. La protección humanitaria TPS es importante y no se puede diezmar tan fácilmente”, agregó la abogada.

Por su parte, Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) criticó la decisión del panel y advirtió que los demandantes “merecen algo mejor” de lo que los jueces determinaron.

El fallo del panel implica que los beneficiarios nepaleses del TPS perderán su estatus legal y autorización de trabajo de inmediato, y los beneficiarios hondureños y nicaragüenses del TPS perderán su amparo el 8 de septiembre de 2025.

Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que promueve la Alianza TPS, indicó que el fin del amparo causará enormes dificultades a decenas de miles de familias, incluyendo a más de 40 000 ciudadanos estadounidenses hijos de beneficiarios del TPS.

¿Por qué cancelan el TPS?

El DHS aseguró que Washington concedió el TPS a estas nacionalidades tras el golpe en octubre de 1998 del huracán Mitch, el segundo ciclón más mortífero en la historia del Atlántico porque dejó más de 11 300 muertos en Centroamérica, incluyendo cerca de 7000 en Honduras y casi 4000 en Nicaragua.

Pero, desde entonces, “ha habido mejoras notables” en las condiciones de ambos países que “permiten el adecuado retorno de sus ciudadanos”.

Por ejemplo, consideró que Nicaragua “es un creciente líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable”, mientras que “nuevos proyectos de infraestructura están por transformar a Honduras y crear empleos”.

El Departamento de Estado estadounidense concluyó en un informe publicado el martes 12 de agosto de 2025, que la situación de derechos humanos en Nicaragua “empeoró” durante 2024. Tal afirmación contradice el argumento de que hubo “mejoras notables” en las condiciones del país, que el Gobierno de Donald Trump esgrimió para justificar la cancelación del TPS para los nicaragüenses en ese país, indicaron defensores y miembros de la diáspora nica en EE. UU.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que “por definición, (este estatus) es temporal. No está destinado a ser un camino permanente hacia la residencia o la ciudadanía aquí en Estados Unidos”.

La Administración Trump ha cancelado el TPS a unos 160 000 ucranianos, 350 000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos, entre otros migrantes.

Con información de EFE