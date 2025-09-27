Sigue la “barrida” de trabajadores y docentes en las sedes de la UNAN

Al menos 21 trabajadores administrativos y docentes de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), fueron despedidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde mediados de septiembre de 2025, confirmaron fuentes universitarias a CONFIDENCIAL.

“Llegaron a despedir a toda esa gente sin ninguna aplicación, aunque se sospecha que varios de ellos han sido acusados de tener familiares involucrados en las protestas de 2018”, indicó una de las fuentes vinculadas a esa casa de estudios.

Desde el inicio de una purga de trabajadores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), ocurrida en octubre de 2024, en distintas universidades públicas las barridas han continuado de forma persistente, pero silenciosa.

“Es lamentable que sigan entregando cartas de despido a trabajadores con gran experiencia y que llevaban años entregando su vida a enseñar”, lamenta José un trabajador de la UNAN en Carazo.

Para José estos despidos están vinculados a la detención de más de 28 personas, entre ellas cinco núcleos familiares, en las redadas ocurridas entre el 12 y el 18 de agosto de 2025, en tres departamentos, principalmente en Carazo.

“Hay un ensañamiento con las familias de Carazo y todos los trabajadores seguimos vigilados, así que lo único que podemos creer es que los despidos están relacionados a tener vínculos con personas que se manifestaron”, insistió este trabajador.

Más despidos en Managua, Chontales y Estelí

La barrida en la UNAN persiste también en su sede central en Managua y en los recintos de Chontales y Estelí, según las fuentes.

“Es una realidad que todos los trabajadores de las universidades de Nicaragua tenemos miedo, y en particular en las sedes de la UNAN, que este mes han despedido una cantidad que no podemos registrar siquiera”, explica Marcos, un trabajador de la sede central de la UNAN-Managua.

“Todo el que va despedido no sabe aún si podrá cobrar su liquidación, pero tampoco les dan una justificación de por qué los mandan al desempleo”, menciona.

Una “barrida silenciosa” que no para

Un reportaje de CONFIDENCIAL, publicado el 8 de agosto de 2025, reveló cómo autoridades de la dictadura sandinista despidieron a personal calificado y colocaron a “maestros sin experiencia, pero sumisos”, según advirtieron trabajadores de universidades.

“Ellos quitan y ponen gente, pero no hay ninguna explicación y tampoco se sabe de un criterio para hacerlo, y si lo hay solo lo manejan en la cúpula, aunque ya hemos visto que han caído incluso altos cargos que se creían intocables”, manifestó Ezequiel, un maestro de un recinto de la UNAN-Managua.

El reportaje narró cómo el temor se ha “extendido” después de los despidos masivos y selectivos en todo el país. En esos despidos han caído rectores, personal administrativo, jefes de áreas, maestros, técnicos y hasta personal de limpieza.

Desde finales de 2023, la dictadura Ortega-Murillo ha destituido en silencio a rectores, vicerrectores y secretarios generales de ocho universidades estatales, según un registro de CONFIDENCIAL. Varios de ellos fueron sancionados por Estados Unidos por su participación en la represión en las universidades.