Sergio Ramírez: Es “un honor inmenso” ocupar una silla de la RAE

La Real Academia Española (RAE) aprobó el ingreso del escritor y político nicaragüense, Sergio Ramírez Mercado, para ocupar la Silla L que dejó vacante el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, fallecido en abril de 2025.

“Llegar a ocupar una silla en la Real Academia de la Lengua y sobre todo la silla que perteneció a Mario Vargas Llosa, significa un honor inmenso y un honor para mi país. Sé que harán miles de nicaragüenses celebrando junto conmigo esta noticia. Esto no hace más que confirmar mi identidad nicaragüense”, dijo Ramírez en declaraciones a CONFIDENCIAL.

La votación ha salido adelante en el pleno celebrado el jueves 21 de mayo de 2026 a puerta cerrada, en la sede de la institución, han indicado a EFE fuentes de la RAE.

La candidatura de Ramírez, Premio Cervantes 2017, fue la única que se presentó para ocupar ese puesto y fue sido avalada, tal y como exigen los estatutos de la institución, por tres académicos: el exdirector de la RAE, Víctor García de la Concha; el escritor Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023 y el actual director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

La postulación de Ramírez, ganador del Premio Cervantes, fue proclamada el 07 de mayo de 2026 y una semana después tuvo lugar la lectura de méritos en durante pleno extraordinario celebrado en León, un acto en el que Mateo Díez lo consideró un escritor “fundamental, generoso y comprometido” y que “vive un exilio forzoso por el régimen dictatorial de su país”.

“No creemos que haya mejor candidato que este escritor, premio Cervantes en 2017, y que vive un exilio forzoso por el régimen dictatorial de su país”, añadió en alusión al Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Candidatura polémica

Sin embargo, la postulación de Ramírez provocó discrepancias entre nicaragüenses agrupados en la Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo quienes se oponían a la candidatura porque consideran que el pasado político del escrito le impide ocupar la silla vacante.

“La silla L es el lugar que ocupó don Mario Vargas Llosa, voz persistente contra los totalitarismos en América Latina. Afirmamos que esta candidatura no honra la memoria moral, intelectual e histórica asociada a ese lugar de la lengua española”, según una carta enviada por Santiago Muñoz Machado al director de la RAE.

El autor de novelas como ‘Margarita está linda la mar’ (Alfaguara, 1998) o ‘Adiós muchachos’ (1999) fue uno de los protagonistas de la revolución sandinista que derrocó a Somoza en 1979 y fue vicepresidente del primer Gobierno de Daniel Ortega, del que se alejó años después.

En 2021 la Fiscalía nicaragüense dictó una orden de detención por incitar el odio, tras la publicación de su novela ‘Tongolele no sabía bailar’, centrada en la represión política en su país. En 2023, el régimen de Ortega le despojó de su nacionalidad. La española la tiene desde 2018.

Previo a la votación, un grupo de 214 académicos, escritores, periodistas, artistas, y defensores de derechos humanos de más de 15 países hicieron un manifiesto público dirigido a los miembros de la Real Academia Española (RAE) en respaldo a la candidatura del novelista nicaragüense.

“Instamos respetuosamente a los miembros de la RAE a proceder con la elección de Sergio Ramírez para el Sillón L”, expresaron en un documento esos ciudadanos.

Entre los firmantes se encuentran el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís; los nicaragüenses Dora María Téllez (historiadora), Daisy Zamora (poeta) y el escritor mexicano Héctor Aguilar Camín.

“Permitir que una campaña política prevalezca sobre el mérito literario e intelectual en la selección de los académicos sentaría un precedente peligroso para la autonomía e integridad de la propia RAE”, consideraron, en referencia a la crítica de la Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo que se opuso a su candidatura.

65 años de producción literaria

Sergio Ramírez Mercado tiene más de 65 años desde que inició su carrera literaria. Publicó su primer libro El Estudiante, en 1960 cuando tenía 18 años. Luego publicó su primera novela: “Tiempo de fulgor” (1970). Desde entonces ha escrito cuentos, novelas y ensayos, y ha sido periodista, político y abogado.

El también periodista y político ha publicado más de 40 libros a lo largo de su carrera literaria. Sus ensayos, cuentos y reediciones elevan a más de 165 los números de su obra, traducida a unos veinte idiomas.

En 2025, ganó el Premio de la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por su novela ‘El caballo dorado’. A principios de mayo de 2026 recibió el Premio Ortega y Gasset de Periodismo por sus artículos publicados en El País. En 2017, el novelista fue galardonado con el Premio Cervantes.

*Con información de la Agencia EFE.