Demandan información sobre dos guardabosques detenidos en el Triángulo Minero

Organizaciones defensoras de los pueblos indígenas de Nicaragua demandaron “información sobre el paradero y el estatus legal de los guardabosques mayangnas Serapio Palacios Vanegas y Hermes López Rufus, detenidos “arbitrariamente” por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Ambos indígenas fueron detenidos el 13 de mayo de 2026 sin una razón aparente y desde entonces no se tiene información sobre su situación legal. “No se sabe bajo qué cargos fueron detenidos”, denunció la Asociación Mayangna para el Desarrollo Social (AMDES) y la Coordinadora de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (CPIAS).

Las autoridades del régimen no han brindado información sobre la detención de los dos guardabosques. Entre el 11 y el 17 de mayo de 2026, la Policía Nacional registró la detención de 54 personas en los departamentos del país, exceptuando Managua.

En el informe detallan que de las 54 personas detenidas, 29 fueron capturadas por abastecimiento de drogas y robo con intimidación en la zona del triángulo minero —donde fueron detenidos los mayangnas—, León, Masaya, Chinandega, Matagalpa y El Rama.

Detenidos en Siuna y Bonanza

Palacios Vanegas es un líder y juez comunitario de Musawas, en la reserva de la biosfera de Bosawas. Fue detenido el 13 de mayo de 2026 por la Policía Nacional, en una parada de buses del municipio de Siuna, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).

Mientras que López Rufus, otro líder comunitario mayangna, fue detenido en el municipio de Bonanza, RACCN, también el 13 de mayo de 2026.

Las organizaciones denunciantes señalaron en un comunicado que Palacios Vanegas permanece detenido en las celdas preventivas de la delegación policial de Siuna. En cambio, López Rufus habría sido trasladado hasta el municipio de Masaya, en el Pacífico de Nicaragua.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y condena por la detención arbitraria de dos guardabosques voluntarios del pueblo indígena mayangnas en Nicaragua, quienes ejercían labores de protección ambiental y resguardo territorial dentro de sus comunidades ancestrales”, dice el comunicado.

Criminalización de los defensores indígenas

Según las organizaciones denunciantes la captura de los defensores comunitarios “representa un grave atentado contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, quienes resisten ante la invasión de colonos en sus territorios ancestrales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua “están en riesgo”, debido a una escalada de violencia que se ha exacerbado en los últimos años, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los guardabosques mayangnas desempeñan una labor “fundamental en la defensa de los ecosistemas y la preservación de la diversidad de la Costa Caribe de Nicaragua”, advierten las organizaciones en el comunicado.

En consecuencia “criminalizar su labor debilita la protección ambiental y profundiza el clima de inseguridad y persecución que enfrentan las comunidades indígenas”, señalan las organizaciones denunciantes.

22 indígenas detenidos desde 2021

Con el secuestro de Palacios Vanegas y López Rufus suman 22 indígenas detenidos en el territorio Mayangna Sauni As desde el año 2021, de acuerdo con las organizaciones denunciantes.

Entre los indígenas detenidos se encuentran ocho guardabosques mayangnas presos políticos, quienes fueron detenidos entre 2021 y 2023. Todos ellos permanecen en la cárcel “La Modelo”, donde son discriminados por los custodios y solo reciben un tiempo de comida, según CIDH.

Un estudio presentado por dos organismos no gubernamentales en agosto de 2025 reveló que los indígenas presos políticos en Nicaragua sufren una constante discriminación en las cárceles, cuyas autoridades y custodios los llaman “brujos” y tachan de “hechizos” sus bebidas y medicinas naturales, además les prohíben hablar sus lenguas originarias.