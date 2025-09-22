La “prueba de vida” del reo político Yerri Estrada y las amenazas contra su familia

El 12 de septiembre de 2025, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo difundió imágenes del preso político Yerri Estrada, luego de permanecer un mes bajo desaparición forzada desde el 13 de agosto de este año.

La dictadura ofreció una prueba de vida del reo político tras la denuncia pública permanente de su madre Rosa Ruiz, y un mensaje de la Embajada de Estados Unidos en Managua en redes sociales, que reclamaba sobre el paradero del médico Estrada.

El 19 de septiembre, la madre de Yerri Estrada denunció asedio y amenazas contra su familia en Nicaragua, por denunciar el arresto arbitrario de su hijo, y por pedir su libertad.

En este video, conversamos con Rosa Ruiz, madre de Estrada, y con Claudia Pineda, de la Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua, para conversar sobre el estado de salud del médico de nacionalidad costarricense-nicaragüense, Yerri Estrada, y las represalias de la dictadura en contra de familiares de presos políticos.