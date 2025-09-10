Prometen inaugurar nuevo hospital de León; que lleva tres años de retraso

Con tres años de retraso y una serie de contratiempos en su ejecución estaría por concluir la construcción y equipamiento del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Agüello (Heodra), de León. El cual, según la propaganda oficial, será inaugurado el 21 de septiembre de 2025, más de una década después que fue prometido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El nuevo Heodra tiene un área de construcción de 35 865 metros cuadrados, distribuida en siete edificios de cinco niveles y poseerá una capacidad de 461 camas y 11 quirófanos, lo que lo convierte en el hospital público más grande del país. Por encima del hospital Fernando Vélez Paiz, de Managua, que cuenta con 373 camas y 9 quirófanos.

La construcción del nuevo hospital inició en el año 2019 y estaba previsto que concluyera en año 2022, según dijo la exministra de Salud, Sonia Castro, al momento de poner la primera piedra. Sin embargo, el Informe de Liquidación del Presupuesto de la República 2022 indica que ese año el proyecto apenas alcanzó un 70.2% de ejecución.

Al año siguiente, la construcción del hospital alcanzó un 91.3% de ejecución. Entonces, el contratista ya había realizado “obras de acabados internos y externos, instalaciones de sistemas eléctricos, hidrosanitarios y mecánicos” en todos los edificios. Así como la “construcción de calles internas y andenes”, según el Informe de Liquidación del Presupuesto 2023.

Retrasos en la adquisición de materiales y equipos

En el año 2024 la construcción del Heodra no registró avances significativos, debido a una serie de retrasos en la adquisición de materiales y equipos médicos. De acuerdo con el Informe de Liquidación del Presupuesto 2024, ese año la obra alcanzó un 92.8% de ejecución. De tal manera que solo habría avanzado 1.5% con relación al año anterior.

“La obra tenía previsto finalizar en julio de 2024… Sin embargo, el contratista presentó retrasos debido a varios factores como: el suministro y llegada tardía de materiales y equipos a la obra en relación a los tiempos programados de ejecución. Los bienes de importación retrasados corresponden a las especialidades de climatización, electricidad, señales débiles (internet, cámaras y telefonía), vidrios de fachadas y calderas, entre otros”, se lee en el informe del presupuesto 2024.

Agregan que el contratista también “presentó problemas en la coordinación con sus proveedores, locales e internacionales, para el envío a la obra de personal especializado para la instalación de equipos como resonador magnético, calderas, subestación eléctrica, elevadores, entre otros”.

La empresa contratada, además, enfrentó problemas de “liquidez financiera”, por lo que retrasó la compra de materiales y la contratación de mano de obra. Por tales motivos, advierte el informe de liquidación del presupuesto 2024, “se extendió el plazo de ejecución de la obra hasta marzo de 2025”.

No obstante, en junio de 2025 la obra todavía no estaba concluida. De acuerdo con el Informe de Ejecución Presupuestaria Enero-Junio 2025, el proyecto de reemplazo y equipamiento del Heodra presentaba un avance acumulado de 96.1%. “Se estima su finalización en agosto de 2025”, subrayaron.

Habiéndose vencido el último plazo establecido para la conclusión del proyecto, las autoridades del régimen no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, en abril de 2025, la “copresidenta” Rosario Murillo anunció que la inauguración del nuevo hospital Heodra se llevaría a cabo el 21 de septiembre de 2025.

Más de 4000 millones en presupuesto

La construcción del hospital Heodra fue adjudicada en 2019 a la empresa Makiber, de origen español. Misma que, en un primer momento, previó que la obra duraría 36 meses “y si podemos hacerlo antes lo haremos”, dijo entonces José Manuel Homez, director general de Makiber.

Para la construcción de este hospital, el régimen orteguista asignó, entre 2019 y 2025, un total de 4461 millones de córdobas del Presupuesto General de la República. De los cuales 4331, ya fueron ejecutados.

La obra es financiada con dinero de las rentas del tesoro y préstamos externos, entre ellos uno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de acuerdo con los informes de liquidación del presupuesto.

Año Millones de córdobas asignados Millones de córdobas ejecutados 2019 53.1 52.4 2020 557.1 557.0 2021 935.6 935.2 2022 1060.1 1051.7 2023 794.9 781.4 2024 582.7 575.5 2025 477.4 377.5 TOTAL 4461.0 4331.0

Un proyecto que comenzó en 2014

Los retrasos y contratiempos en la construcción del nuevo hospital Heodra se suman a las dificultades del régimen para materializar el proyecto, el cual viene arrastrando desde el año 2014 y que, por varios años, usó como carta de presentación de las grandes inversiones estatales en materia de Salud.

Cinco años antes de que iniciara la construcción del hospital, en octubre de 2014, la entonces vicepresidenta Rosario Murillo anunció la aprobación de un préstamo por 85 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción del nuevo Heodra. Sin embargo, el proyecto no registró avances en casi cinco años.

La promesa del nuevo Heodra era tan recurrente que la exministra de Salud, Sonia Castro, llegó en dos ocasiones a León para colocar la primera piedra del hospital. La primera vez en marzo de 2017, y la segunda en junio de 2019, cuando finalmente inició la construcción.