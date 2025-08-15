Logo de Confidencial Digital
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

Logo de Confidencial Digital

Nación

Secuestran a una veintena de opositores en Carazo, Masaya, Granada y Rivas

Entre los detenidos ilegalmente se encuentran excarcelados políticos, exiliados retornados, artistas, empresarios y líderes comunitarios

Vista de unas patrullas policiales con antimotines durante una redada en Managua. // Foto: Archivo

Redacción Confidencial

Al menos 22 nicaragüenses opositores del régimen Ortega-Murillo fueron secuestrados por la Policía Nacional, entre la noche del jueves 14 y viernes 15 de agosto de 2025, según información preliminar de fuentes cercanas a las familias de los detenidos y el Monitoreo Azul y Blanco.

Los arrestos ilegales ocurrieron principalmente en los departamentos de Carazo y Masaya, pero también hay denuncias de secuestros policiales en Granada y Rivas.

De acuerdo con testigos de las redadas, los operativos y allanamientos —sin orden judicial—fueron “violentos”, y los policías “destruyeron” bienes, “robaron pertenencias” y usaron la técnica canina.

Entre los detenidos se identifican a excarcelados políticos, abiertos opositores, exiliados retornados, artistas, empresarios y líderes comunitarios.

En Carazo, el 15 de agosto, fueron detenidos el pintor Marvin Campos y su hijo, el ingeniero Marvin Campos Aburto. Este último estuvo exiliado y regresó a Nicaragua.

También fueron arrestados, Renato Ortiz y su padre, Joaquín Ortiz, Chester Cortés y María José Rojas. Esta última es hija del opositor Rodolfo Rojas Cordero, asesinado en Honduras en 2022.

Durante la noche del 14 de agosto, fueron detenidos Mario Rodríguez y Alder López Luna, quien volvió recientemente de Honduras para “normalizar” su vida en Nicaragua, señalaron las fuentes.

También se reportan, en Carazo, los allanamientos de tres viviendas durante la madrugada del viernes. Los propietarios de dos de las casas se encuentran detenidos y sus familiares solicitaron no ser identificados. La tercer vivienda pertenece a un ciudadano que reside en Estados Unidos.

El Monitoreo Azul y Blanco informó que, el 13 de agosto, fueron secuestrados en Masaya los ciudadanos Luis Francisco Ortiz Calero y Yolanda del Carmen González Escobar.

Arrestos arbitrarios y sin orden judicial

El organismo alertó que, en los últimos días, han recibido numerosos reportes de detenciones arbitrarias en distintos departamentos del país ejecutadas por la Policía Nacional, en lo que parecen ser operativos coordinados contra la población civil.

“Estas detenciones se realizan de forma violenta con interrupciones en los hogares, incluso en presencia de niños y niñas”, denunció a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Enfatizaron que, al momento de las detenciones, las autoridades no brindan explicaciones, no presentan órdenes de atención ni de allanamiento y en varios casos han sustraído equipos digitales, sin justificación alguna.

“Las familias, al acudir a las estaciones policiales, enfrentan la negativa de acceso a información sobre sus seres queridos, lo que incrementa la vulneración de derechos y profundiza un ambiente de terror e indefensión”, subrayó el organismo.

Ante esta nueva ola de detenciones, el Monitoreo Azul y Blanco demandó a las autoridades nicaragüenses el cese inmediato de la represión, el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas detenidas, sus familias y la niñez, así como la liberación inmediata de todas las personas privadas de libertad de forma injusta. 

Sobre el autor
Redacción Confidencial

Redacción Confidencial

Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

