Ortega afirma que recibe “con brazos abiertos” vuelos con deportados por Trump

Daniel Ortega aseguró -durante el acto por el 46 aniversario de la Policía Nacional- que seguirá recibiendo a los nicaragüenses deportados por el Gobierno de su homólogo estadounidense, Donald Trump. “Aquí se les recibe con los brazos abiertos”, afirmó, obviando que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), documentó la privación arbitraria de la nacionalidad de 452 ciudadanos, y que a 318 nicaragüenses se les negó la entrada al país entre junio de 2018 y agosto de 2025.

Durante su discurso, Ortega calificó de “terrible” y “brutal” las políticas migratorias de Estados Unidos y cuestionó el hecho de que los migrantes sean encarcelados antes de enviarlos de regreso a sus países.

“Ahí están viniendo los vuelos, aquí se les recibe, nosotros los recibimos muy bien a los inmigrantes”, dijo.

Sin embargo, Reed Brody, miembro del GHREN, advirtió en entrevista con CONFIDENCIAL que no hay país en el mundo que promueva la apatridia como lo hacen Ortega y Murillo en Nicaragua.

Ortega confirmó que “en estos días” ingresó a Nicaragua un vuelo con al menos 119 deportados, de los que aseguró son “trabajadores, gente humilde”.

“Lo bueno”, aseguró, es que “cada día se abren cada vez más oportunidades de trabajo, y ahí tendrán ellos la oportunidad de trabajar a la par de sus familias”.

Datos oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN), señalan que el país exhibía una tasa de desempleo de solo 2.4% al mes de julio de 2025. El dato no es más que una “verdad estadística”, lograda gracias a la decisión del régimen de considerar subempleado, a cualquier persona que haya trabajado aunque sea una hora a la semana. Si está subempleado, entonces no puede decir que esté desempleado, según la lógica oficial.

No es la primera vez que Ortega critica la política antiinmigrantes de Trump. En mayo de 2025 tildó de “crímenes de lesa humanidad”, algunas de las decisiones del titular de la Casa Blanca.

Vuelven a recordar protestas de 2018

El régimen convocó a unos 7200 hombres y mujeres a los que formó en 144 bloques disparejos. Cerca de dos tercios de ellos eran supuestos policías voluntarios, vestidos con camisetas blancas. En la tarima central, donde estaban Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, destacó la participación de Victoriano Ruiz, el nuevo cojefe de la Policía Nacional, que no habló y se limitó a aplaudir el discurso de Francisco Díaz, el otro cojefe policial.

El primer comisionado general, Francisco Díaz, ocupó su tiempo frente al micrófono para felicitar y reconocer al personal bajo su mando, a la vez que elogiaba a los copresidentes.

Aprovechó para recordar a un grupo de héroes de la insurrección sandinista. También a 526 policías de línea y 42 policías voluntarios que han muerto en los 46 años de fundación de esa institución.

Las cuentas del “cojefe” policial incluyen a “22 héroes y heroínas de la paz, vilmente asesinados por el golpismo”. Luego de asegurar que “los gobiernos neoliberales intentaron desaparecer a nuestra institución policial”, volvió a 2018, asegurando que “terroristas y agentes del imperio intentaron derrotar a nuestro buen gobierno”.

El mismo Ortega también sucumbió a la tentación de recordar “el levantamiento de 2018 que intentó acabar con la revolución”.

Al respecto dijo que los manifestantes “afectaron la paz, el comercio, afectaron carreteras… como no se les desalojaba, pensaban que la revolución había sido derrotada”. En la narrativa oficial “no se les desalojaba, porque el pueblo estaba tomando conciencia que los que querían acabar con la revolución estaban atentando con la paz, y ensangrentando al mismo pueblo”.

Entonces pasó a describir la Operación Limpieza, de la que dijo “fue una operación rápida. No fue una gran batalla. No fue una batalla que durara semanas. No. Sencillamente, se desplazaron las fuerzas hacia los puntos en que ellos se encontraban más fortalecidos cometiendo crímenes, y cuando sintieron la fuerza de la Policía y la Policía Voluntaria, inmediatamente empezaron a huir… y fueron derrotados en cuestión de segundos, y luego a quejarse. Es la fecha y siguen quejándose porque se les derrotó”, aseveró.

Admiten participación de China y Rusia en espionaje

Díaz también presentó las estadísticas oficiales con las que el régimen disputa a El Salvador, el ser “la nación más segura de Centroamérica”. Según el uniformado, Nicaragua registra solo cinco homicidios por cada 100 000 habitantes, y solo el 2.4% de los delitos se consideran “de alta peligrosidad”.

A la par, repitió uno de los mantras del régimen: Nicaragua sigue siendo un “muro de contención” en contra del narcotráfico, asegurando que se han efectuado 11 117 operaciones en contra de ese flagelo, en las que se habrían incautado 3.4 toneladas de cocaína y 1.4 toneladas de marihuana. Como resultado adicional, somos un país “libre de maras, pandillas y células del crimen organizado”.

Ello sería posible gracias a muchos factores, de los que el uniformado mencionó tres, comenzando por el “tendido de seguridad del FSLN”, al que citó en un par de oportunidades. Los otros dos son el Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China, y el Ministerio del Interior de Rusia “para impedir que el crimen organizado se asiente en nuestro país”.

En el caso de los asiáticos, destacó que estos están entrenando a unos 400 policías, a los que proveen, entre otras, de herramientas para realizar el reconocimiento facial. Los rusos por su parte, están preparando a 500 policías en temas como enfrentamiento del crimen organizado; inteligencia y contrainteligencia, además de investigación de delitos económicos.

Díaz también entró a uno de los temas por el que se ha cuestionado ampliamente al régimen a lo largo de este año: la decisión de disminuir los límites de velocidad en las carreteras del país. El jefe policial dijo que, aunque se han reducido las muertes por accidentes de tránsito, (no ofreció datos) “todavía enfrentamos el gran reto de evitar que en nuestras carreteras se sigan registrando tragedias”.

Al “cojefe” Victoriano Ruiz no se le asignó ningún papel ni función durante el acto. Mientras, la “copresidenta” Rosario Murillo se limitó a leer el acuerdo presidencial en el que se asciende a comisionados generales a 14 comisionados mayores (cinco mujeres y nueve hombres).