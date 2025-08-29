Confirman a Victoriano Ruiz como cojefe de la Policía en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo designó al comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina como cojefe de la Policía Nacional de Nicaragua, cargo que ocupará junto al consuegro de la pareja dictatorial, el comisionado general Francisco Díaz.

El nombramiento del comisionado general Ruiz fue oficializado mediante el Acuerdo Presidencial 126-2025, publicado en La Gaceta, diario oficial, del viernes 29 de agosto de 2025.

El nombramiento del comisionado general Ruiz, ocurre dos días después que el régimen reformó la Constitución Política y la ley de la Policía para crear una jefatura policial bicéfala y a pesar que la reforma solo se aprobó en primera legislatura.

Antes de ser nombrado jefe de las Fuerzas Policiales, Ruiz era jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), cargo que asumió en septiembre de 2023 en sustitución del comisionado general Luis Pérez Olivas.

Díaz “conforme”

Previo al nombramiento de Ruiz, el todavía director de la Policía Nacional, comisionado general Francisco Díaz, se mostró “conforme” con los cambios realizados.

En una inusual conferencia de prensa, Díaz expresó que el nombramiento de dos jefes de las fuerzas policiales es una “decisión acertada” de la Presidencia de la República, a pesar que en la práctica le restan autoridad.

El jefe policial recordó que la Policía “es un cuerpo armado subordinado a la Presidencia de la República” y consideró que la doble jefatura fortalecerá el trabajo de la institución para hacerla más “eficiente y efectiva”, pero no brindó ningún dato que lo sustente.

También la “copresidenta” Rosario Murillo justificó que la medida responde a la supuesta “demanda” de la población de más seguridad.

El cambio “se realizó precisamente por la demanda creciente de nuestro pueblo, que de verdad siempre está buscando la seguridad, procurando, demandando, exigiendo, lo que debemos nosotros garantizar, seguridad ciudadana en las comarcas, en los barrios, en las comunidades, en las ciudades, en todas partes”, dijo Murillo durante su monólogo del mediodía del 28 de agosto de 2025.

Agregó que al haber dos jefes de las Fuerzas Policiales podrán “distribuirse el trabajo de cobertura, de atención y lograr ser más eficaces cada día y responder más rápidamente a la demanda de las familias nicaragüenses”.