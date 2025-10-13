Muere el sacerdote Mario Guevara, que fue atacado con ácido en la Catedral de Managua

El sacerdote católico Mario Guevara Calero, quien en diciembre de 2018 fue víctima de un brutal ataque con ácido sulfúrico en la Catedral Metropolitana de Managua, falleció el domingo 12 de octubre de 2025, confirmaron a CONFIDENCIAL fuentes vinculadas a la Iglesia católica. La noticia ha conmovido al clero y a los feligreses, que recuerdan el violento incidente del cual fue víctima el religioso.

El padre Guevara, quien prestaba sus servicios pastorales en la Catedral, fue atacado mientras se encontraba en el confesionario la mañana del 5 de diciembre de 2018. La agresora, identificada por las autoridades como la ciudadana rusa Elis Leonidovna Gonn, le roció ácido sulfúrico en el rostro y partes del cuerpo, provocándole graves quemaduras que requirieron múltiples cirugías plásticas y un largo proceso de recuperación.

En su momento, el suceso no solo impactó por su violencia inusitada, sino que también se dio en un contexto de fuerte tensión sociopolítica en Nicaragua, con el clero católico siendo blanco de señalamientos y discursos de odio por parte de sectores afines al gobierno.

El arzobispo de Managua y cardenal Leopoldo Brenes, y la jerarquía eclesiástica, descartaron en su momento una conexión política directa con el ataque, pero el incidente fue visto por muchos como una manifestación de la polarización y la intolerancia que vivía el país.

En declaraciones posteriores, el padre Guevara expresó públicamente su perdón hacia su atacante, afirmando no guardar rencor ni odio en su corazón. Su testimonio se convirtió en un símbolo de la misericordia y la resiliencia en medio del dolor.

Las primeras ceremonias fúnebres se realizarán en el Seminario Mayor Arquidiocesano “La Purísima”, en Managua, donde ejercía como director espiritual.

Su vela se realizará el lunes 13 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana en la Parroquia Inmaculada Concepción de María, en el municipio de La Concepción, en Masaya. A la 1:00 de la tarde está prevista la misa de cuerpo presente y a continuación su entierro en ese municipio, según detalló la Arquidiócesis de Managua.