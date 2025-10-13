Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Nación

Muere el sacerdote Mario Guevara, que fue atacado con ácido en la Catedral de Managua

El sacerdote Mario Guevara falleció el 12 de octubre y será velado en la Parroquia Inmaculada Concepción de María, en La Concepción, de Masaya

Sacerdote Mario Guevara

El sacerdote Mario Guevara, en una Misa Crismal, en abril de 2019, meses después de sufrir un ataque con ácido. // Foto: Arquidiócesis de Managua

Redacción Confidencial

AA
Share

El sacerdote católico Mario Guevara Calero, quien en diciembre de 2018 fue víctima de un brutal ataque con ácido sulfúrico en la Catedral Metropolitana de Managua, falleció el domingo 12 de octubre de 2025, confirmaron a CONFIDENCIAL fuentes vinculadas a la Iglesia católica. La noticia ha conmovido al clero y a los feligreses, que recuerdan el violento incidente del cual fue víctima el religioso.

El padre Guevara, quien prestaba sus servicios pastorales en la Catedral, fue atacado mientras se encontraba en el confesionario la mañana del 5 de diciembre de 2018. La agresora, identificada por las autoridades como la ciudadana rusa Elis Leonidovna Gonn, le roció ácido sulfúrico en el rostro y partes del cuerpo, provocándole graves quemaduras que requirieron múltiples cirugías plásticas y un largo proceso de recuperación.

En su momento, el suceso no solo impactó por su violencia inusitada, sino que también se dio en un contexto de fuerte tensión sociopolítica en Nicaragua, con el clero católico siendo blanco de señalamientos y discursos de odio por parte de sectores afines al gobierno.

El arzobispo de Managua y cardenal Leopoldo Brenes, y la jerarquía eclesiástica, descartaron en su momento una conexión política directa con el ataque, pero el incidente fue visto por muchos como una manifestación de la polarización y la intolerancia que vivía el país.

En declaraciones posteriores, el padre Guevara expresó públicamente su perdón hacia su atacante, afirmando no guardar rencor ni odio en su corazón. Su testimonio se convirtió en un símbolo de la misericordia y la resiliencia en medio del dolor.

Las primeras ceremonias fúnebres se realizarán en el Seminario Mayor Arquidiocesano “La Purísima”, en Managua, donde ejercía como director espiritual.

Su vela se realizará el lunes 13 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana en la Parroquia Inmaculada Concepción de María, en el municipio de La Concepción, en Masaya. A la 1:00 de la tarde está prevista la misa de cuerpo presente y a continuación su entierro en ese municipio, según detalló la Arquidiócesis de Managua.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Redacción Confidencial

Redacción Confidencial

Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

PUBLICIDAD 3D

Más en Nación
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.