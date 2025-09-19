Madre del médico preso político, Yerri Estrada, demanda que Costa Rica exija su libertad

Rosa Ruiz, madre del médico tico-nicaragüense, Yerri Estrada, encarcelado por la dictadura sandinista desde el 13 de agosto de 2025 demandó al Gobierno de Costa Rica que “se pronuncie” para exigir la libertad del joven.

“Les pido que se pronuncien y que pongan todo su empeño en saber su condición actual (…) porque aunque mi hijo no haya vivido la mayor parte de su vida ahí (en Costa Rica), hasta los seis años vivió en ese país y es costarricense de nacimiento”, manifestó.

Durante una rueda de prensa, con organizaciones defensoras de derechos humanos, explicó que hasta la fecha no ha recibido información alguna de parte de la Cancillería costarricense y no sabe si han pedido verlo.

“Le hago un llamado nuevamente al Estado costarricense que se pronuncie, porque yo como madre no he podido ver un pronunciamiento público de Costa Rica”, insistió.

Hijos y nieto obligados en desplazamiento forzado

Ruiz denunció que sus otros dos hijos, Maura Estrada y un adolescente de 14 años, más una nieta de cinco años viven hoy en “desplazamiento forzado”, porque tuvieron que dejar su vivienda, luego de sufrir amenazas y asedio de parte de policías y civiles.

“Incluso amenazaron a mi hijo de 14 años con una orden de captura, eso es un crimen tremendo porque mi hijo no salía ni a la calle”, declaró.

Como Ruiz vive en el exilio y su hija mayor está resguardada, alertó que su hijo nuevamente está “en desaparición forzada” porque después que dejaron que su novia lo visitara el miércoles 3 de septiembre de 2025 y que nueve días después divulgaran fotografías y videos de Yerri, “no volvimos a saber más de él”.

“Seguiré denunciando y no me callarán”

La madre del preso político detalló que tras la visita de la novia de Yerri perdió todo contacto con la joven “porque la obligaron a bloquearme y no contactarme”. Además, expresó que en un primer momento iban a permitir que la hermana de Yerri pudiera verlo pero le cancelaron un día antes.

“Mi hija fue llamada al Ministerio del Interior de Managua, junto a la novia de él (Yerri Estrada), le mostraron fotos de que Yerri está en una celda con otros cinco presos políticos durmiendo en una litera (…) pero le hicieron saber a mi hija que la situación tenía que cambiar, que yo debía dejar de denunciar, para que ella pudiera ver a su hermano”, dijo.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de los medios de propaganda, divulgó videos y fotografías del joven médico donde declaraba estar siendo bien tratado. La visita se hizo en una sala que antes había utilizado para mostrar fotografías y videos del ahora desterrado obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, cuando estaba encarcelado.

Sin embargo, su madre está segura que todo eso lo hizo obligado y por cuidar su integridad física. “Ningún preso recibe con esa comodidad las visitas de sus familiares”, insistió.

Ruiz denunció que tras ver su rostro y sus gestos siguió alertando de las torturas que ha vivido en prisión. Por eso está segura que respondió “con prudencia” ante los periodistas oficialistas “porque está indefenso”.

La madre del joven médico afirmó que seguirá “alzando” su voz. “No me van a callar”, agregó.

Siguen denunciando desapariciones forzadas

Para Gonzalo Carrión, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la dictadura está llevando a cabo una “venganza” contra la familia del joven médico por las denuncias públicas que conllevaron a reacciones internacionales.

“Lo exhibieron (en la visita) con esa maniobra de que hacen ver como si casi lo tuviesen de huésped de un hotel de primera categoría por la persistencia de su madre de pedir que muestren a su hijo desaparecido”, explicó.

Claudia Pineda, de la Unidad de Defensa Jurídica Registro y Memoria por Nicaragua, manifestó que han denunciado ante distintas organizaciones la desaparición forzada de Estrada y otros 32 presos políticos.

La defensora denunció que el joven médico al verse imposibilitado de recibir visitas de su familia podría encontrarse nuevamente en una condición de desaparición forzada.

Además, detalló las múltiples violaciones a sus derechos humanos y del debido proceso porque el sistema judicial “no ha puesto a disposición el expediente procesal” de Yerri Estrada, “se le pretende juzgar por hechos de 2018 que ya fueron archivados o amnistiados” y se le ha negado el derecho a una defensa.

“No ha tenido acceso a un abogado independiente ni a un juicio justo. Se han violado garantías mínimas reconocidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, precisó Pineda.

También contó que han solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y han demandado la actuación de Naciones Unidas, a través de sus sus relatorías sobre desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias.