Juez de inmigración da una oportunidad a la defensa de Yadira Córdoba

La reprogramación de la audiencia de asilo político de la nicaragüense Yadira Córdoba, en una corte de inmigración de Texas, Estados Unidos, fue una decisión indulgente del juez, ya que con esta decisión le brindó a la defensa la oportunidad de buscar más pruebas para evitar una deportación y lograr el asilo.

Córdoba, integrante de la Asociación Madres de Abril, llegó en 2023 a Estados Unidos, donde solicitó asilo político por la persecución en su contra de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su hijo Orlando Córdoba, de 15 años, fue asesinado durante una manifestación en Nicaragua en abril de 2018. El 20 de agosto de 2025, la nicaragüense fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Ronald Córdoba, hijo de la madre de abril, explicó que durante la audiencia del 31 de octubre la Fiscalía estadounidense pidió insistentemente que su madre sea deportada a Honduras u otro país de Centroamérica. Sin embargo, el juez reprogramó el juicio para el 6 de noviembre de 2025.

El juez tomó esa decisión “para dar el tiempo de preparación (de la defensa), para que nos enfoquemos en buscar pruebas, relatos, informes donde podamos demostrar que estos terceros países no son países de seguridad para los nicaragüenses”, comentó Ronald Córdoba.

Para el nicaragüense, la solicitud de una deportación a un país cercano a Nicaragua le ha generado “miedo” a su mamá, ya que “no conocemos a nadie” en Honduras o Belice. Además, advierte, que eso la convertiría en un “blanco fácil” para el régimen sandinista.

Reviviendo el dolor una y otra vez

El juicio de asilo político en Estados Unidos ha sido “muy difícil emocionalmente para ella”, lamenta Córdoba. La madre de abril ha contado su historia una y otra vez, lo que provoca —según su hijo— que “reabra las heridas y toque de nuevo todos esos sentimientos, volverlos a sentir como la primera vez, como volver a abrir ese dolor, esas lágrimas”.

De acuerdo con Ronald Córdoba, su mamá dijo llorando durante la audiencia que “este proceso no ha sido fácil. Es muy duro volver a mis heridas y recordar todo lo que he vivido por culpa de un gobierno asesino”.

A ella le tocó “ver muerto a mi hermano (Orlando Córdoba, de 15 años de edad), tener que enterrarlo. Luego ser exiliada forzosamente en Costa Rica y tener que salir otra vez al exilio forzoso por miedo, por la inseguridad, por buscar un lugar donde sentirse segura, un lugar donde pueda tener un poco de paz. Y ahora estar (en EE. UU.) en esta situación”, relató.

El nicaragüense señaló que el proceso en Estados Unidos ha sido “frustrante”, ya que su madre lleva más de dos meses en un centro de detención. “Podemos hablar con ella vía telefónica, pero no es lo mismo una llamada, que un abrazo, que un beso, que verla, saber que está bien, que estamos juntos”, remarca.

Ante cuatro jueces en un mes

En octubre de 2025, el caso de Yadira Córdoba ha sido visto por cuatro jueces de inmigración. Tal situación, advierte su hijo, “nos pone en alerta” porque es posible que todo se deba a que “el caso es bastante mediático”, pero al final de cuentas “estos cambios conllevan a que ella pase más tiempo en ese centro de detención”.

A pesar de los cambios de jueces, Córdoba valora que su madre se encuentra “bien, en la medida de lo posible”.

“Ella lo que dice es que: ‘sea quien sea la persona ante quien me voy a presentar, mi historia es la misma, es es el mismo relato, es la misma situación, mis mismas lágrimas, hablo con el corazón en la mano”, sostiene Ronald Córdoba.