Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Nación

Inestabilidad en el Ministerio de Salud: Cinco ministras en siete años

Ofelia Villalobos deja el Ministerio de Salud tras cinco meses en el cargo; Meyling Brenes asume como nueva ministra del Minsa

Meyling Lizeth Brenes Calderón

La doctora Meyling Lizeth Brenes Calderón asumió como ministra de Salud, por designación del régimen. Foto: El 19 Digital

Redacción Confidencial

AA
Share

Tras una gestión de apenas cinco meses, la “copresidenta” Rosario Murillo confirmó la salida de Ofelia María Villalobos Bravo del Ministerio de Salud (Minsa), una de las carteras más grandes del Gobierno de Nicaragua, que había permanecido acéfala durante siete meses antes de su nombramiento.

La decisión fue anunciada por Murillo, en su alocución del 28 de octubre de 2025, donde únicamente mencionó que “se aceptó la renuncia” de Villalobos Bravo sin ofrecer detalles sobre las razones de su ausencia en las últimas semanas.

En la misma intervención a través de los medios oficialistas, Murillo anunció que la doctora Meyling Lizeth Brenes Calderón asumirá la cartera del Minsa, señalando que llega “para servir a nuestro pueblo”. 

Villalobos Bravo había asumido el cargo el 14 de mayo de 2025 mediante el Acuerdo Presidencial número 69-2025 publicado en el diario oficial La Gaceta, Diario Oficial, y se caracterizó por tener una actuación discreta en el Minsa.

El 21 de mayo, apenas siete días después de su nombramiento, compareció en un medio oficialista para hablar sobre los “avances” en materia de salud en Nicaragua. Sin embargo, en septiembre no se le vio participar en la inauguración del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Agüello (Heodra), de León. 

A inicios de octubre, se conoció que la purga que ejecuta el régimen orteguista habría alcanzado a Villalobos Bravo. Su última aparición pública fue el 17 de octubre en una conferencia previa al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, donde fue citada como “delegada” del Minsa. 

Desfile de ministras por el Minsa

Desde 2018, el Ministerio de Salud ha tenido al menos cinco ministras, lo que refleja la inestabilidad de la gestión y la presión política al frente de esta cartera. Las titulares en los últimos años han sido:

  • Sonia Castro, quien tuvo la tutela del Minsa desde el 16 de marzo de 2010 hasta 2019 cuando la destituyeron, tras ser sancionada por Estados Unidos. 
  • Carolina Dávila Murillo, reemplazó a Sonia Castro el 1 de julio de 2019 y el régimen la removió en diciembre de 2024. 
  • Martha Verónica Reyes Álvarez, ocupó el cargo entre el 1 de abril de 2020 y el 18 de octubre de 2024, cuando renunció de forma inesperada, según informó el régimen. 
  • Ofelia María Villalobos Bravo, nombrada en mayo de 2025 y removida en octubre del mismo año.
  • Meyling Lizeth Brenes Calderón, quien asumió en octubre de 2025 como la nueva titular.

Tras la renuncia de la exministra Reyes Álvarez, el viceministro Carlos Sáenz asumió la representación legal del Minsa y dio la cara por la institución en múltiples actividades, pero el régimen nunca lo ratificó como ministro.

¿Quién es la nueva ministra del Minsa?

Según el diario oficial La Gaceta, Brenes Calderón se graduó en Medicina y Cirugía en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) en el año 2013. 

Desde su llegada al Minsa, Brenes Calderón ha ocupado diversos cargos administrativos dentro del ministerio, incluyendo la dirección del Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais) de Managua, donde también ocupó la subdirección. 

Además, corrió como diputada suplente de Wilfredo Navarro en la farsa electoral celebrada en 2021, que no contó con observación internacional ni participación de la oposición.

Murillo oficializó su nombramiento, apenas semanas después de la salida de Villalobos Bravo. El cambio ocurre en medio de una creciente purga que ejecuta el régimen orteguista en todas las instituciones estatales.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Redacción Confidencial

Redacción Confidencial

Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

PUBLICIDAD 3D

Más en Nación
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.