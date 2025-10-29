Inestabilidad en el Ministerio de Salud: Cinco ministras en siete años

Tras una gestión de apenas cinco meses, la “copresidenta” Rosario Murillo confirmó la salida de Ofelia María Villalobos Bravo del Ministerio de Salud (Minsa), una de las carteras más grandes del Gobierno de Nicaragua, que había permanecido acéfala durante siete meses antes de su nombramiento.

La decisión fue anunciada por Murillo, en su alocución del 28 de octubre de 2025, donde únicamente mencionó que “se aceptó la renuncia” de Villalobos Bravo sin ofrecer detalles sobre las razones de su ausencia en las últimas semanas.

En la misma intervención a través de los medios oficialistas, Murillo anunció que la doctora Meyling Lizeth Brenes Calderón asumirá la cartera del Minsa, señalando que llega “para servir a nuestro pueblo”.

Villalobos Bravo había asumido el cargo el 14 de mayo de 2025 mediante el Acuerdo Presidencial número 69-2025 publicado en el diario oficial La Gaceta, Diario Oficial, y se caracterizó por tener una actuación discreta en el Minsa.

El 21 de mayo, apenas siete días después de su nombramiento, compareció en un medio oficialista para hablar sobre los “avances” en materia de salud en Nicaragua. Sin embargo, en septiembre no se le vio participar en la inauguración del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Agüello (Heodra), de León.

A inicios de octubre, se conoció que la purga que ejecuta el régimen orteguista habría alcanzado a Villalobos Bravo. Su última aparición pública fue el 17 de octubre en una conferencia previa al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, donde fue citada como “delegada” del Minsa.

Desfile de ministras por el Minsa

Desde 2018, el Ministerio de Salud ha tenido al menos cinco ministras, lo que refleja la inestabilidad de la gestión y la presión política al frente de esta cartera. Las titulares en los últimos años han sido:

Sonia Castro, quien tuvo la tutela del Minsa desde el 16 de marzo de 2010 hasta 2019 cuando la destituyeron, tras ser sancionada por Estados Unidos.

Carolina Dávila Murillo, reemplazó a Sonia Castro el 1 de julio de 2019 y el régimen la removió en diciembre de 2024.

Martha Verónica Reyes Álvarez, ocupó el cargo entre el 1 de abril de 2020 y el 18 de octubre de 2024, cuando renunció de forma inesperada, según informó el régimen.

Ofelia María Villalobos Bravo, nombrada en mayo de 2025 y removida en octubre del mismo año.

Meyling Lizeth Brenes Calderón, quien asumió en octubre de 2025 como la nueva titular.

Tras la renuncia de la exministra Reyes Álvarez, el viceministro Carlos Sáenz asumió la representación legal del Minsa y dio la cara por la institución en múltiples actividades, pero el régimen nunca lo ratificó como ministro.

¿Quién es la nueva ministra del Minsa?

Según el diario oficial La Gaceta, Brenes Calderón se graduó en Medicina y Cirugía en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) en el año 2013.

Desde su llegada al Minsa, Brenes Calderón ha ocupado diversos cargos administrativos dentro del ministerio, incluyendo la dirección del Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais) de Managua, donde también ocupó la subdirección.

Además, corrió como diputada suplente de Wilfredo Navarro en la farsa electoral celebrada en 2021, que no contó con observación internacional ni participación de la oposición.

Murillo oficializó su nombramiento, apenas semanas después de la salida de Villalobos Bravo. El cambio ocurre en medio de una creciente purga que ejecuta el régimen orteguista en todas las instituciones estatales.

