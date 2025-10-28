Con nueva liberación de mil presos comunes suman 8400 en lo que va de 2025

La “copresidenta” de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que se excarcelará a mil presos comunes con sentencia firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus casas, con lo que se elevarán a 8400 los beneficiados en lo que va del año.

Murillo, esposa del también “copresidente” Daniel Ortega, dijo a través de medios oficiales que la excarcelación de los mil presos comunes, entre varones y mujeres, será el sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Los mil privados de la libertad recibirán el beneficio legal de la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar durante un acto que se celebrará en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, la mayor prisión de Nicaragua conocida como ‘La Modelo’, así como en otras siete cárceles.

Suman más de 60 mil reos liberados desde 2014

Con esta liberación elevan a 60 376 el total de reos comunes “indultados” desde 2014. La última liberación en 2025 había sido de 1200 presos por las Fiestas Patrias y antes liberaron 1000 reos comunes a finales de julio sin estar está ligada oficialmente a una fecha específica.

Contradictoriamente, al menos 73 nicaragüenses permanecen en prisión por motivos políticos, incluso tras cumplir sus condenas por los delitos fabricados, y varios de ellos también en condición de desaparición forzada, aislamiento y tratos degradantes y crueles, según denuncias de familiares y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

La dictadura de ejecuta ese cambio carcelario desde 2014, asegurando que se trata de una “política humanitaria y de reconciliación” y le llama “perdón presidencial”, pese a que la figura no está contemplada en las leyes nicaragüenses.

Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7.18% ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, bajo el argumento de que luego de esos beneficios se han incrementado los femicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

En noviembre de 2024, un 8.5% de los reos comunes excarcelados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “reingresaron” a prisión, según admitió el comisionado mayor Julio Orozco, director del Sistema Penitenciario de Nicaragua.

Con base en ese porcentaje, CONFIDENCIAL estimó que a esa fecha unos 4336 presos volvieron a las cárceles nicaragüenses por cometer delitos penales.

En 2024 las autoridades beneficiaron a 9200 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.

El régimen Ortega-Murillo suele otorgar libertad condicional a los presos comunes con ocasión de la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, en el aniversario de la revolución sandinista y en las fiestas de Navidad.

En 2023 también lo hizo en el Día Internacional de la Mujer, pero no en el Día del Padre ni en ocasión de la efeméride sandinista.

En 2024, las condonaciones incluyeron abril, mes en el que se conmemoran las manifestaciones que estallaron contra Ortega en 2018, las Fiestas Patrias, el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos y el día de la Inmaculada Concepción de María.

Y en este 2025 liberó a 2000 presos comunes en el día de San Valentín o del Amor y la Amistad; 1700 el 4 de mayo por motivo del Día de la Dignidad Nacional, y 1000 en conmemoración al 130 aniversario del natalicio del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino.

También liberaron 1500 reos comunes el 31 de julio previo a las fiestas populares en Managua por Santo Domingo de Guzmán; y 1200 el 12 de septiembre en el contexto de las Fiestas Patrias.

