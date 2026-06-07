1.2 millones acuden a misa de León XIV en la plaza de Cibeles de Madrid

Un millón doscientas mil personas asistieron el domingo 7 de junio de 2026 a la misa del papa en la plaza de Cibeles de Madrid, según los organizadores, para participar en el acto más multitudinario de su visita a España.

El papa León XIV llegó a la plaza de Cibeles poco antes de las 10:00 hora local tras un recorrido en papamóvil por varias calles de Madrid para presidir la misa y la procesión por la festividad del Corpus Christi.

Los reyes de España, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Educación, Milagros Tolón; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, recibieron al papa a su llegada a la misa de Cibeles.

El pontífice fue recibido entre gritos de “viva el papa” a bordo del papamóvil, antes de recorrer el Paseo del Prado y rodear la plaza de Neptuno para saludar a la multitud allí congregada.

Ya de vuelta en Cibeles, el papa recibió de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la Llave de Oro de la ciudad antes de dar comienzo a la ceremonia.

Durante el recorrido hasta Cibeles, el papamóvil se detuvo en más de una ocasión, para bendecir por ejemplo a algunos bebés que le acercaban hasta el vehículo miembros de la escolta de la papa.

Iglesia quiere dialogar con el mundo actual

El papa León XIV animó a la sociedad y a las instituciones a ser los “hilos” para “tejer redes” e impulsar un “diálogo social” centrado en la dignidad humana y el bien común, en el que la Iglesia, con sus errores y aciertos, anhela participar en contacto con el mundo contemporáneo.

En un encuentro con personalidades del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte, organizado en el Movistar Arena, un espacio multiusos de Madrid, el pontífice lanzó varias peticiones dirigidas esos colectivos.

Instó a que “la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses;, a la universidad le pidió que “no viva de espaldas al mundo del trabajo ni renuncie a la verdad”; llamó al mundo del arte a que “no tenga como fin sólo a las élites; y apeló a que “el deporte no sea reducido a espectáculo o convertido en mero negocio”.

En esa labor de tejer redes y construir el diálogo social, solicitó además “cuidar el lenguaje que se utiliza: escrito, oral y, en el entorno digital, también el de las imágenes; porque la comunicación nunca es neutral”.

“Toda expresión habla, transmite; puede herir o sanar, destruir expectativas o abrir horizontes, sembrar división o despertar la esperanza en la posibilidad de construir juntos algo genuinamente humano”, recordó León XIV, tras afirmar que “la Iglesia, consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia, anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo”.

A los 15 000 participantes en el encuentro, que le recibieron con una larga ovación, el pontífice les lanzó además el siguiente interrogante: “¿Qué herencia estamos dejando al futuro y, por ende, qué tipo de comunidad estamos construyendo?”.

Una pregunta que formuló tras escuchar a varios ponentes con los que coincidió en que “nuestras sociedades tienen una extraordinaria capacidad para producir, innovar y comunicar”. “Sin embargo, parece que todavía necesitamos aprender a custodiar el alma de aquello que esta genera”, advirtió.

Robert Prevost afirmó que para contestar sobre qué valores “estamos preservando y cuáles estamos dejando morir” es necesario “un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha, diálogo y respeto”.

Palabras de la sociedad civil

Antes de las palabras del papa, tomaron la palabra, entre otros el actor Antonio Banderas, quien afirmó que el “arte debe de ser una alternativa a la violencia”, y destacó que no solo es belleza, es también “pregunta, reflexión, contraste y revolución”, además de la voz de alerta para las sociedades que se han “acostumbrado a la injusticia”.

Por su parte, los máximos representantes de la patronal y de los sindicatos reivindicaron juntos ante el papa León XIV el valor del diálogo social y la negociación colectiva para afrontar con un nuevo contrato social los desafíos a los que se enfrentan empresas y trabajadores.

Desde el mundo del deporte, las campeonas olímpicas españolas Teresa Perales y Carolina Marín afirmaron que “el deporte es un puente de solidaridad, inclusión y paz”.

Se reunirá con víctimas abuso sexual

El papa León XIV mantendrá un encuentro con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia el lunes 8 de junio por la tarde en la sede de la Nunciatura en Madrid, según confirmaron a EFE fuentes conocedoras de la reunión.

La oficina de prensa del Vaticano anunció que el papa se iba a reunir con las víctimas la víspera del viaje del pontífice a España, que comenzó el sábado 6 de junio y se prolongará hasta el viernes 12 de junio, pero no reveló el lugar ni el momento de la cita.

Las principales asociaciones de víctimas y supervivientes de los abusos denunciaron su exclusión en la visita del papa, ya que no fueron convocados y temen que el pontífice solo se reúna con personas que participado en el proyecto Repara, puesto en marcha por la archidiócesis de Madrid para atender a los afectados.

Recuerdan que llevan años colaborando con las investigaciones, con el Defensor del Pueblo y en la elaboración de protocolos y propuestas de reparación. “Merecemos ser escuchadas”, dijeron esas asociaciones en un comunicado conjunto, en el que reclamaron a León XIV “una escucha verdaderamente inclusiva”.

El proyecto Repara fue organizado en 2020 en la archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos sexuales, espirituales y de conciencia en su entorno eclesial.