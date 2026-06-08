Obispo Báez: “Poder irracional y envejecido” priva a Nicaragua de libertad y futuro

El obispo nicaragüense Silvio Báez, muy crítico con el régimen que dirigen en Nicaragua los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció el domingo 7 de junio de 2026 que un “poder irracional y envejecido” está privando al país de su libertad y de su futuro.

Durante su homilía en solemnidad del Corpus Christi desde una iglesia de los Estados Unidos, donde está exiliado desde hace siete años, el jerarca católico narró la experiencia que Israel vivió mientras caminaba por el desierto hacia la tierra prometida para reflexionar sobre las distintas formas de sufrimiento humano, y la vinculó con la realidad que viven los nicaragüenses dentro y fuera de su país.

“Pensemos en el desierto de nuestro pueblo, sometido durante años a un poder irracional y envejecido que lo priva de libertad y de futuro; pensemos en el desierto del desarraigo y del exilio, que muchos de nosotros hemos vivido”, lanzó el religioso.

Nicaragua es gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia. Desde 2017 Ortega gobierna junto a Murillo.

Además, el Gobierno sandinista es acusado por organizaciones internacionales y nacionales de violar los derechos humanos de los nicaragüenses, y de coartar la libertad religiosa, de asociación, de reunión, y la de prensa y expresión.

En su homilía, el obispo auxiliar de Managua, a quien el fallecido papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad, afirmó que, sin embargo, “no hay ningún desierto en el que Dios nos deje abandonados a expensas de nuestras propias fuerzas y no nos sostenga ni nos alimente con la fuerza de su amor”.

Báez sostuvo que en un mundo lleno de promesas incumplidas y de palabras engañosas que buscan manipular la conciencia, “Jesús es el pan que nos alimenta de luz y de verdad”.

“Frente a regímenes autoritarios que someten mediante el miedo y la represión, Jesús es el pan que nos nutre de fortaleza y esperanza. Delante de poderosos desquiciados que tergiversan la historia, llamando paz a la represión y bendición a la esclavitud, Jesús es el pan que sostiene nuestros sueños de libertad y nos impide ser engañados”, continuó.

Instó, por tanto, a los católicos a alimentarse y creer en Jesús, confiar en su amor, nutrirse de sus palabras, de su manera de vivir y de amar, y dejarse transformar por Él.

“No se puede recibir a Cristo en la eucaristía y ser indiferente ante el dolor de los pobres, descalificar a quien piensa diferente, promover divisiones estériles o cerrar los ojos ante la injusticia”, indicó.