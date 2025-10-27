Carmen Pérez Vanegas murió en el exilio sin ver justicia por su nieto asesinado en 2018

Lejos de su país, en el exilio, Carmen Pérez Vanegas falleció el 25 de octubre de 2025 sin haber visto justicia por el asesinato de su nieto Cruz Alberto Obregón López, ocurrido el 30 de mayo de 2018 en Estelí durante la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra manifestantes de la Rebelión de Abril.

Tenía varios años enfrentando problemas de salud agravados por la “depresión” que le causó la muerte de su nieto y el clima de represión que vivía estando en Nicaragua.

Su hija, Sara Amelia López, relató a CONFIDENCIAL que su madre salió por primera vez de Nicaragua y viajó a Estados Unidos en el año 2023. “Ella vino por primera vez en 2023, consiguió visa, y regresó una vez a Nicaragua. Volvió a finales de mayo (de 2025) para estar acá en la misa de conmemoración del 30 de mayo. Fue entonces cuando se le atendió su salud aquí, porque en mi país, con lo sucedido después del 2018, no se le dio un buen seguimiento a su problema de salud”, dijo Sara Amelia.

A esa situación de salud se sumó el impacto emocional que sufrió tras el asesinato de su nieto. “El asesinato de mi hijo trajo depresión, y fue algo que a ella deprimió mucho más”, añadió.

La represión posterior a 2018 afectó directamente la atención médica de Pérez Vanegas en Nicaragua, debido a que “el médico que le llevaba el control fue despedido por el régimen”, contó su hija.

Desde Madres de Abril siempre pidió “justicia”

Carmen Pérez Vanegas —subraya su hija— nunca se rindió en su búsqueda de justicia.

A “Crucito”, como le decían cariñosamente a su nieto, lo asesinaron el 30 de mayo de 2018 en Estelí cuando “grupos paramilitares”, convocados por las autoridades de la Alcaldía de Estelí, “atacaron” a los “manifestantes que participaban de la Marcha de las Madres” en esa ciudad.

Para su familia y para la Asociación Madres de Abril (AMA), Pérez Vanegas fue un ejemplo de resistencia y valentía.

“Para nosotros es un dolor indescriptible. Fue una luchadora valiente, la más valiente de todas nosotras (…) Ella nunca pudo ser callada. Su exigencia por la justicia siempre se mantuvo firme”, expresó Sara Amelia.

La abuela de Cruz Alberto asistía a los actos conmemorativos y participaba en las actividades de memoria, incluso bajo asedio. “Ella por su parte iba a las conmemoraciones, siempre quería estar activa en la lucha, aunque el asedio muchas veces estuvo en la puerta de su casa. Fue tan valiente”, recordó su hija.

Carmen Pérez, una mujer “valiente”

La Asociación Madres de Abril lamentó su fallecimiento y la describió como una mujer “valiente” comprometida con la memoria de su nieto y de todas las víctimas.

“Esto nos llena de mucha tristeza, porque los familiares que han fallecido han sido personas muy cercanas a las que hemos conocido, con las que hemos compartido (…) La abuelita de Cruz Alberto era una persona muy amable y muy querida”, señaló Tamara Morazán, hermana de Jonathan Morazán asesinado por la dictadura el 1 de junio de 2018, e integrante de AMA.

Para Morazán, las personas que han muerto sin alcanzar justicia, verdad, reparación ni garantías de no repetición representan “un compromiso más para seguir resistiendo”.

Durante sus últimos años en el exilio, Pérez Vanegas encontró la “paz” que le negaron en Nicaragua. “Mi madre estos últimos años acá obtuvo paz, porque no estuvo expuesta al asedio que constantemente sufría en Nicaragua”, explicó Sara Amelia.

Otros familiares que fallecieron sin ver justicia

Carmen Pérez Vanegas forma parte de esa lista de familiares de víctimas que han fallecido en estos siete años desde 2018 sin ver justicia por los crímenes cometidos durante la represión.

Son madres, padres y abuelos que cargaron el duelo y la esperanza, pero partieron sin obtener verdad ni reparación. “Hoy lamento mucho más ese sueño que se llevó sin ver la justicia, pero ella supo que nosotros estamos aquí siguiendo su legado, velando por la justicia”, aseguró Sara Amelia.

Otros familiares de personas asesinadas durante la represión de 2018 que fallecieron sin ver justicia son: