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Fujimori sigue cinco puntos por delante de Sánchez, con el 50% del escrutinio en Perú

Pese a la ventaja de Keiko Fujimori en los datos reportados, las proyecciones indican un empate técnico, con una mínima ventaja para Roberto Sánchez

La candidata a la Presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, votando durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. EFE

Agencia EFE

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La candidata derechista Keiko Fujimori se perfila como la probable ganadora de las elecciones presidenciales de Perú al obtener el 52.67% de los votos válidos con el 50% del escrutinio, frente al 47.32% que registra su rival en la segunda vuelta, el izquierdista Roberto Sánchez.

Cuando el escrutinio oficial está próximo a llegar a la mitad, la diferencia entre los dos candidatos es de 5.35 puntos porcentuales al obtener Fujimori un total de 5 180 829 votos, mientras que Sánchez recibe 4 654 882 sufragios.

Pese a la ventaja en los datos reportados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las proyecciones de resultados realizadas por las encuestadoras Ipsos y Datum a partir de una muestra representativa de mesas electorales arrojan un empate técnico, con una mínima ventaja para Sánchez.

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1.9%, otorgó un 50.3% a Sánchez, contra un 49.7% a Fujimori.

Mientras, otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional, con un margen de error de 1%, señaló que Sánchez recibió un 50.14 % y Fujimori un 49.86 %.

Los votos escrutados hasta el momento pertenecen en su mayoría a la capital Lima y a otras ciudades del país, donde Fujimori es la candidata más votada, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse.

En las dos últimas citas electorales, Fujimori, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia de Perú, se quedó a las puertas del Palacio de Gobierno por apenas 40 000 votos respecto a Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Más de 27.3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para escoger a la opción que gobernará el país para los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política que ha tenido ocho presidentes en diez años, producto de una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

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Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

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