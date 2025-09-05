Logo de Confidencial Digital
Mundo

Estados Unidos derribará aviones venezolanos que representen una amenaza

“Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados”, advirtió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump. Foto: DW

Al Drago/Sipa USA/picture alliance

Deutsche Welle

5 de septiembre 2025

Estados Unidos derribará cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza para sus fuerzas desplegadas en el Caribe, declaró el presidente Donald Trump el viernes 05 de septiembre de 2025.

Aviones F-16 venezolanos sobrevolaron brevemente un buque estadounidense que efectúa vigilancia antidrogas en el Caribe, lo que provocó una advertencia del Pentágono, que horas después envió 10 cazas F-35 a Puerto Rico.

“Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados”, advirtió el líder de la Casa Blanca poco después de rebautizar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra mediante un decreto.

“Si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas”, agregó Trump dirigiéndose a su secretario de Guerra, Pete Hegseth. (AFP/EFE)

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

