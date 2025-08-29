Logo de Confidencial Digital
Mundo

Tribunal federal considera ilegales los aranceles de Trump pero los deja vigentes

La decisión confirma que Trump “se extralimitó” en su autoridad, al usar una ley de 1977, para imponer sus impuestos aduaneros

Trump aranceles

Donald Trump muestra una tabla con los aranceles que cobrará a distintos países del mundo, el 2 de abril de 2025. EFE | Confidencial

Agencia EFE

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó el viernes 29 de agosto de 2025 que el presidente, Donald Trump, no tenía derecho legal para imponer aranceles a decenas de países y que la mayoría de estos están fuera del marco legal, pero dejó en vigor la medida por ahora.

Las medidas económicas de Trump seguirán vigentes por ahora porque el dictamen pretende dar tiempo a una posible apelación ante la Corte Suprema de Justicia, según el fallo emitido por el tribunal de Apelaciones del Circuito Federal.

Con este fallo, el tribunal da paso a la medida que fue tomada en mayo por un tribunal especializado en comercio en Nueva York que advertía sobre la legalidad de los aranceles.

La decisión confirma que Trump “se extralimitó” en su autoridad al usar una ley de 1977, conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), para imponer sus impuestos aduaneros. La ley fue creada para ser usada únicamente en casos de emergencia, según el argumento del fallo.

El fallo involucra los aranceles que Trump había aplicado bajo la ley citada y que incluyen los más polémicos y duros aplicados contra China, Canadá y México. Además, también las tasas que el presidente autorizó para otros países como India este mes.

Las medidas que quedan fuera de los efectos del fallo son las que Trump aplicó sobre vehículos, el acero y otros bienes importados, porque estos fueron utilizados bajo otra ley.

Agencia EFE

