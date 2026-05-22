Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Mundo

Mercado del petróleo podría entrar en “zona roja” pronto

La paralización del tráfico en el estrecho de Ormuz supone una gran amenaza para el sector, según la Agencia Internacional de la Energía

Un barco avanza por el Estrecho de Ormuz.

Irán ha dicho que abrirá el estrecho de Ormuz a los buques "no hostiles". | Foto: Benoit Tessier/REUTERS

Deutsche Welle

22 de mayo 2026

AA
Share

El mercado petrolero podría entrar en una “zona roja”, con escasez de oferta en unos dos meses, si no se encuentra una solución duradera al conflicto en Medio Oriente, advirtió este jueves (21.05.2026) el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

“El problema es que a finales de junio y principios de julio comienza la temporada de viajes” y “por lo general la demanda de petróleo y el consumo de petróleo aumentan”, explicó en un evento organizado por el centro de reflexión Chatham House.

La AIE está “lista para actuar” y liberar más reservas de petróleo “si los países lo deciden”, afirmó Birol.

Cierre de Ormuz dispara pérdida histórica de suministro petrolero

Para calmar los mercados, los 32 países miembro de la organización anunciaron en marzo la liberación coordinada de 426 millones de barriles, es decir, más de un tercio de sus reservas estratégicas, una decisión sin precedentes.

Sin embargo, según la AIE, la paralización del tráfico en el estrecho de Ormuz debido a la guerra contra el régimen islámico de Irán ya ha hecho perder más de 1,000 millones de barriles de exportaciones procedentes de los productores del golfo Pérsico, lo que supone una pérdida para el mercado de unos 14 millones de barriles diarios.

Ante esta situación y a pesar de las reservas estratégicas ya liberadas, la AIE ya había alertado el 13 de mayo sobre el agotamiento “récord” de las reservas petroleras a medida que el conflicto en Medio Oriente se intensifica.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

PUBLICIDAD 3D

Más en Mundo
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.