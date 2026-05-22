Mercado del petróleo podría entrar en “zona roja” pronto

El mercado petrolero podría entrar en una “zona roja”, con escasez de oferta en unos dos meses, si no se encuentra una solución duradera al conflicto en Medio Oriente, advirtió este jueves (21.05.2026) el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

“El problema es que a finales de junio y principios de julio comienza la temporada de viajes” y “por lo general la demanda de petróleo y el consumo de petróleo aumentan”, explicó en un evento organizado por el centro de reflexión Chatham House.

La AIE está “lista para actuar” y liberar más reservas de petróleo “si los países lo deciden”, afirmó Birol.

Cierre de Ormuz dispara pérdida histórica de suministro petrolero

Para calmar los mercados, los 32 países miembro de la organización anunciaron en marzo la liberación coordinada de 426 millones de barriles, es decir, más de un tercio de sus reservas estratégicas, una decisión sin precedentes.

Sin embargo, según la AIE, la paralización del tráfico en el estrecho de Ormuz debido a la guerra contra el régimen islámico de Irán ya ha hecho perder más de 1,000 millones de barriles de exportaciones procedentes de los productores del golfo Pérsico, lo que supone una pérdida para el mercado de unos 14 millones de barriles diarios.

Ante esta situación y a pesar de las reservas estratégicas ya liberadas, la AIE ya había alertado el 13 de mayo sobre el agotamiento “récord” de las reservas petroleras a medida que el conflicto en Medio Oriente se intensifica.