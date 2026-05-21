Hospitales del epicentro del ébola en RDC están “repletos”

Los centros sanitarios de la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y epicentro de la epidemia de ébola declarada el pasado viernes, se encuentran “repletos” de casos sospechosos de esta enfermedad, informó este miércoles (20.05.2026) la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).

“Estamos repletos de casos sospechosos, no tenemos espacio” es el mensaje que los centros de salud trasladan a la organización sanitaria cuando preguntan por espacio para enviar a posibles enfermos, explicó en un vídeo comunicado la responsable de emergencias de MSF, Trish Newport.

Según Newport, el fin de semana pasado hubo casos sospechosos que llegaron a la clínica Salama de Bunia, capital de Ituri, donde MSF tiene un centro quirúrgico que no cuenta con un área de aislamiento.

El equipo los derivó al hospital de Bunia, pero éste “los devolvió diciendo: ‘nuestra zona de aislamiento está llena de casos sospechosos, no tenemos espacio para ellos’”, relató Newport, quien cree que ese ejemplo sirve para “hacerse una idea de lo caótico que es todo ahora mismo”.

La cepa Bundibugyo

Este brote, que ya ha causado 139 muertos y 600 casos sospechosos en la RDC y en Uganda, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Newport indicó que se trata de “tan sólo la tercera vez en la historia” que se produce un brote de esta cepa, para la que la capacidad de hacer pruebas también es “muy limitada”.

Hasta ahora, el número de casos confirmados en laboratorio se limitan a 51 por el carácter remoto de la región en la que ocurre el brote, donde la plataforma de laboratorio existente permite detectar la variante habitual del Zaire, pero no la de Bundibugyo, según la OMS.

Llegan equipos de protección

“Contaremos con más de 3,000 equipos completos de protección personal que están llegando a Bunia. Y esto va a suponer un gran alivio para muchos de nuestros equipos”, subrayó la responsable de MSF, que ha mandado material desde sus oficinas en Kampala (Uganda).

El virus comenzó a circular en la provincia de Ituri (este) y ya se han descubierto casos en la vecina provincia de Kivu del Norte.

Fuera de la RDC, Uganda ha confirmado dos casos en Kampala y Sudán del Sur ha detectado otro caso en el estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera de la RDC.

Reino Unido aprueba millonaria ayuda

Por su parte, Gran Bretaña destinó hasta 26,8 millones de dólares en nuevos fondos de ayuda para contribuir a contener el brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo, según informó el jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

La financiación ayudará a la OMS, a las agencias de las Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales a intensificar la vigilancia, proteger al personal sanitario de primera línea y mejorar la prevención y el control de la infección, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25 % y el 90 %.