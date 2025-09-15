Estados Unidos y China llegan a un acuerdo marco sobre TikTok

Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo marco para que TikTok “pase a ser propiedad controlada por Estados Unidos”, anunció el lunes 15 de septiembre el secretario del Departamento del Tesoro, que participó en negociaciones entre ambos países en Madrid.

“No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo. Es entre dos partes privadas, pero fueron acordados”, dijo Scott Bessent a la prensa en Madrid, donde se llevaron a cabo las negociaciones.

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping “hablarán el viernes para completar el acuerdo”, agregó.

TikTok es propiedad de la empresa china de internet ByteDance. Una ley federal que exige la venta o prohibición de la plataforma por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la toma de posesión de Trump, el 20 de enero.

Sin embargo, el líder de la Casa Blanca suspendió esa prohibición y a mediados de junio extendió el plazo 90 días para que la aplicación encontrara un comprador no chino, como condición para no ser prohibida en Estados Unidos. El nuevo plazo de TikTok en Estados Unidos vence el 17 de septiembre de 2025.