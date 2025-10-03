Logo de Confidencial Digital
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

Logo de Confidencial Digital

Mundo

Bukele prohíbe el “lenguaje inclusivo” en las escuelas públicas de El Salvador

Ejecutivo veta “palabras como amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotras” en colegios y dependencias del Ministerio de Educación

Estudiantes ingresan al Instituto Nacional Maestro Alberto Masferrer en San Salvador, en agosto de 2025. | Foto: EFE/Javier Aparicio

Agencia EFE

El Gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador prohibió el uso del “lenguaje inclusivo” en todas las escuelas públicas del país, informó la noche del jueves 2 de octubre de 2025 el mandatario en su cuenta de X.

“Desde hoy queda prohibido el mal llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos de nuestro país”, publicó Bukele y compartió una publicación de la ministra de Educación, la militar Karla Trigueros.

En un mensaje en X, Trigueros apuntó que con esta medida “garantizamos el buen uso de nuestro idioma en todo material y contenido, además de proteger a la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral”.

“Hoy giré la instrucción para prohibir el llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos y dependencias de nuestra institución”, sostuvo la ministra.

De acuerdo con un memorándum compartido en X por la capitana del Ejército, la prohibición abarca “todos los centros educativos públicos y dependencias de esa cartera de Estado” para “consolidar una comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa”, por lo que “palabras como amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotras o cualquier otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género no será admitida por ninguna circunstancia”.

Otras medidas en escuelas de El Salvador

En febrero de 2024, el entonces ministro de Educación, José Mauricio Pineda, anunció en X que “todo uso de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, luego de que el presidente Nayib Bukele abordara este tema en Estados Unidos.

Bukele dijo en Maryland, EE. UU., en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora, en respuesta a una pregunta de la coordinadora hispana de la organización Moms for Liberty, Catalina Stubbe, que para él “no solo es importante que la currícula no lleve esta ideología de género y todas estas cosas, sino que también los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van aprender sus hijos”. 

