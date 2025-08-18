Promueven diálogo para mejorar la calidad de vida de nicaragüenses en Guanacaste

Por primera vez, Guanacaste será sede de un laboratorio comunitario enfocado en las realidades de la población nicaragüense y en la construcción colectiva de soluciones para mejorar el acceso a sus derechos laborales, sexuales y reproductivos.

El encuentro es especialmente relevante en esta provincia por su significativa población migrante. En cantones como La Cruz, casi la quinta parte de los pobladores son migrantes, y ocho de cada diez de estas personas provienen de Nicaragua. Dicha población, por su condición de extranjera, lidia con la inequidad laboral y barreras de acceso a la salud, retos persistentes que exigen soluciones urgentes.

El evento convocará a más de cien personas —entre migrantes, especialistas, autoridades de gobierno central y local, docentes, investigadoras, estudiantes universitarios e integrantes de organismos de sociedad civil— el viernes 22 de agosto del 2025 a partir de las 8:30 a. m. en el Auditorio de la Universidad de Costa Rica (UCR), sede de Liberia.

Diálogo en Guanacaste, abierto al público

La actividad, organizada por La Voz de Guanacaste, es abierta al público y combinará el enfoque periodístico del medio —basado en historias reales y datos— con metodologías participativas que involucran a una ciudadanía activa.

El laboratorio busca contribuir a la visibilidad pública de los desafíos que enfrentan las personas migrantes en Guanacaste, particularmente en dos dimensiones cruciales:

La explotación e inequidad laboral que sufren en sectores como la agricultura, construcción, el turismo y el trabajo doméstico.

Las barreras de acceso a servicios de salud, especialmente en salud sexual y reproductiva, que enfrentan mujeres migrantes, incluyendo adolescentes.

“En La Voz de Guanacaste creemos que el periodismo no solo debe investigar y visibilizar realidades, sino también propiciar espacios de escucha activa y participación ciudadana. Este laboratorio es una forma de involucrarnos directamente con las personas afectadas y, juntas, construir caminos posibles para transformar esas realidades”, comenta la editora de La Voz, Noelia Esquivel Solano.

Agenda enfocada en migrantes nicaragüenses

La agenda del evento incluye paneles que ahondan en temas como: el imaginario social sobre personas migrantes, flujos migrantes nicaragüenses a Guanacaste, denuncias laborales de población migrante, la fuerza laboral migrante en actividades inmobiliarias, atención en salud a mujeres migrantes, asistencia a madres y niñas migrantes.

También se realizará un conversatorio con personas migrantes y especialistas, y se proyectará el documental Bacheros, de Roberto de la Ossa, que cuenta la historia de agricultores de Nicaragua forzados a migrar y que trabajan en construcción en Costa Rica. Al cierre del encuentro, los asistentes construirán propuestas comunitarias concretas que puedan ser impulsadas por actores clave en políticas públicas y servicios esenciales que afectan directamente la vida de la población migrante.

La población migrante constituye más de 10% del total de habitantes en Costa Rica. El 7 % de la población residente en Guanacaste es migrante, según datos oficiales.

La Voz de Guanacaste es el primer medio regional, bilingüe y sin fines de lucro de Costa Rica. Desde hace más de 20 años hace periodismo ético, participativo y de calidad en la provincia para brindar acceso oportuno a contenido relevante y unir a las comunidades de Guanacaste para su desarrollo. Ha publicado investigaciones sobre migración, violencia contra las mujeres, gentrificación, uso indebido de fondos municipales, deforestación y contaminación ambiental, explotación ilegal de oro, cultura e identidad guanacasteca.