Adriana Paniagua, ex Miss Nicaragua 2018, lanzó un nuevo proyecto audiovisual que busca visibilizar el talento y las historias de superación de los nicaragüenses fuera del país. Bajo el nombre “Nicas en el Extranjero”, la iniciativa pretende convertirse en un espacio de difusión de las historias de “éxito de la diáspora nica en todo el mundo”.

“Este amor a mi país, a mi cultura y a las tradiciones me ha llevado a crear este proyecto”, afirma Adriana Paniagua.

Desde hace siete años vive en Miami, Florida, donde se ha desarrollado profesionalmente como agente de bienes raíces y cofundadora una tienda de ropa “Shop Palma Caribe” y el comercio “Bazart”, que vende y promueve marcas latinas.

Para la ex reina de belleza, la “perseverancia” es la característica fundamental que define a un nica en el extranjero. “Muchos pueden tener talento, pero no perseveran, y las historias que he conocido son de gente que no se ha rendido”.

A través de “Nicas en el Extranjero”, la pequeña empresaria busca contar los casos de los nicaragüenses que “perseveran” para alcanzar sus sueños. “Muchos se han caído, pero también se levantan, y esas son las historias que presento en este proyecto”.

La iniciativa consiste en grabar semanalmente piezas de video, de no más de dos minutos, sobre las historias de los emprendedores. Los videos son difundidos en la cuenta personal de Adriana Paniagua en Instagram, donde tiene unos 326 000 seguidores.

“No quería que fuera una entrevista tan larga, sino mostrar el trabajo que hace cada uno en videos cortos”, explica la chinandegana.

Cada semana, la joven nicaragüense se organiza para grabar los perfiles junto con Orlando Morales, fundador de la revista “Al Sonar de la Marimba”, quien comparte la misma misión: resaltar a la comunidad nicaragüense en el exterior. “Cuando lo conocí, nos dimos cuenta de que nuestro propósito era el mismo”, comenta Adriana sobre esta colaboración.

Experiencia de Adriana Paniagua en EE. UU.

La inspiración para crear “Nicas en el Extranjero” nació de su experiencia al establecerse en Estados Unidos. “Desde que vine, siempre he tenido ese amor por conocer la historia de la gente”, comparte la pequeña empresaria nicaragüense.

La exreina de belleza subraya que, al trabajar en medios de comunicación y organización de eventos, ha conocido a numerosos proveedores de servicios que son nicaragüenses, quienes considera “necesitan darse a conocer”.

“Conozco a muchos nicaragüenses y me encanta apoyarlos, pero quisiera que más personas conozcan sus historias”, sostiene la ex Miss Nicaragua 2018.

Su motivación principal es el agradecimiento: “Desde que me vine a Estados Unidos, he tenido muchos nicaragüenses que me han apoyado en mi carrera, en mis eventos, y yo dije: ‘¿Por qué no empezar por ahí?’”.

La plataforma nació a raíz de un grupo de WhatsApp llamado “Nica en Miami”, que cuenta con más de 400 integrantes y sirve como espacio para conectar, hacer consultas y promover negocios. Adriana quiso llevar esa conexión a sus redes sociales de una manera más visual.

Nicas en todo el mundo

Por ahora,”Nicas en el Extranjero” ha presentado historias de nicaragüenses que residen en Miami, pero la visión de Paniagua es presentar a nicas en todo el mundo.

“Ya me han escrito muchos nicas de Dubái, de Barcelona y de otros países”, comenta Adriana Paniagua.

El único requisito para participar en “Nicas en el Extranjero” es ser un nicaragüense resiliente que se destaque como emprendedor. Adriana Paniagua tiene a disposición las redes sociales de “Nicas en el Extranjero” para los nicas que quieran participar.

La chinandegana está explorando la posibilidad de crear alianzas con otros nicas en el exterior para grabar contenido y presentarlo en esta plataforma. El proyecto busca expandirse para presentar historias de nicas en todas partes del mundo.