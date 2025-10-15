EE. UU. comenzará a cobrar 1000 dólares a los beneficiarios de “parole” humanitario

El Gobierno de Estados Unidos aplicará a partir del jueves 16 de octubre de 2025 una tarifa de 1000 dólares a los nuevos beneficiarios del parole, un tipo de permiso de residencia temporal concedido especialmente a migrantes por razones urgentes humanitarias, y que ha enfrentado ataques de la Administración Trump.

El cargo aplica “para cualquier extranjero que reciba un permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos que no cumpla con una excepción”, se lee en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

La agencia federal agregó que la nueva tarifa se aplicará a los extranjeros que reciban un permiso de permanencia temporal en Estados Unidos a través de este programa, incluidos aquellos que tienen una solicitud pendiente pero que aún no ha sido aprobada.

No obstante, incluye varias excepciones, para casos de emergencias médicas, asistencia a funerales o si el DHS entiende que la concesión del permiso resultará un “beneficio público significativo” para un extranjero “que ha ayudado o ayudará al Gobierno de los Estados Unidos en un asunto de aplicación de la ley”, entre otras.

En caso de que el beneficiario del programa no emita el pago requerido, una vez se presente a inspección en un puerto de entrada o ya esté físicamente presente en los Estados Unidos, su permiso será cancelado, indicó el comunicado.

Nicaragüenses sin parole humanitario

El 12 de junio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, en inglés) envió una notificación a los ciudadanos con parole humanitario en la que informan que su permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos fue “revocado”.

El parole humanitario, creado en 2022 por el Gobierno de Joe Biden (2021 – 2025), otorgó permisos de trabajo y estadía legal a unos 532 000 nicaragüenses, cubanos, venezolanos y haitianos.

Según datos de Seguridad Nacional, unos 93 000 nicaragüenses, 110 000 cubanos, 210 000 haitianos y 117 000 venezolanos accedieron a EE. UU. bajo el parole humanitario.

Expertos en temas migratorios han explicado a CONFIDENCIAL que la orden de salida inmediata afecta solo a los nicaragüenses con parole que no solicitaron un asilo u otro alivio migratorio para ajustar su estatus legal en Estados Unidos.

En el caso de los nicaragüenses, hasta finales de marzo de 2025, solo unos 33 000 ciudadanos habían solicitado un alivio migratorio. Aunque, los expertos consideraron que esta cifra subió luego de que el Gobierno de Donald Trump adelantó que pondría fin al parole humanitario.

Cobro por parole se introdujo en nueva ley

La nueva tarifa fue uno de los cambios que introdujo en julio de 2025 la “One Big Beautiful Bill” (Un gran y hermoso proyecto de ley), una iniciativa central en la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump, que aumentó su margen de maniobra durante la actual legislación.

Los congresistas republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes habían propuesto en abril implantar un cobro de 1000 dólares por una solicitud de asilo, entre otros incrementos a los trámites migratorios. En varios de los casos, alguien que solicita asilo puede recibir un parole temporal.

La Administración Trump ha tomado medidas para desmantelar o limitar drásticamente el uso de este programa desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025.