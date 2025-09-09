Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital
Noticias Reportajes Audiovisuales Nicas en el mundo

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Nicas Migrantes

¿Por qué Costa Rica cerró más de 55 000 solicitudes de refugio de nicaragüenses?

Más de 173 000 nicas esperan respuesta sobre solicitud de refugio en Costa Rica, y autoridades esperan reducir la cantidad en un 50% al concluir 2025

Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, San José. Foto: CONFIDENCIAL

Redacción Confidencial

AA
Share

Un total de 55 061 expedientes con solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica fueron cerradas entre enero y agosto de 2025, según confirmaron a CONFIDENCIAL autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería de ese país. Un 78.4% de estos casos, equivalentes a 43 167, fueron cerrados entre mayo y julio de 2025.

Las autoridades explicaron que el cierre de los expedientes forma parte de “una Estrategia para la Atención y Prevención de la Mora” que busca acelerar los procesos y cerrar expedientes de personas que no quieren continuar con su solicitud de protección internacional.

El cierre masivo forma parte de un plan para reducir la “mora” y el “circulante” de casos. Esos términos se refieren al retraso y al acumulado de expedientes de solicitudes de refugio pendientes.

¿Por qué cerraron las solicitudes?

Según las autoridades de Migración y Extranjería, entre las causas por las que se cerraron las solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica están:

  • Presentación de un desistimiento de su solicitud, que ocurre cuando el solicitante decide no seguir con el proceso, por diversas razones.
  • Obtener una categoría diferente, como la Categoría Especial Temporal, que fue un mecanismo migratorio temporal que permitió a ciudadanos nicaragüenses, venezolanos y cubanos con solicitudes de refugio pendientes o denegadas obtener una autorización para permanecer legalmente en el país, incluyendo conseguir un permiso de trabajo.
  • Obtener una protección complementaria, que incluye una variedad de opciones y trámites para regularizar la situación migratoria.

Aunque la mayoría de los casos cerrados son de nicaragüenses, la DGME también cerró expedientes de colombianos, venezolanos y cubanos en menor cantidad.

Además, indicaron que con la nueva estrategia, las autoridades de Migración y Extranjería esperan disminuir la cantidad de casos en un 50% para finales de 2025.

¿Qué significa este cierre para los solicitantes de refugio?

A pesar de que las autoridades detallaron las razones del cierre masivo de más de 55 000 expedientes y su plan para agilizar la respuesta a las solicitudes pendientes, organizaciones como la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu) han manifestado su preocupación.

Asidehu advierte que muchos expedientes han sido declarados inadmisibles, lo que deja a los solicitantes sin la posibilidad de apelar. En estos casos, la única opción es iniciar el proceso de refugio desde cero.

A agosto de 2025, existen un total de 173 559 solicitudes de refugio de nicaragüenses pendientes de respuesta, según datos oficiales compartidos por Migración y Extranjería a CONFIDENCIAL.

Las solicitantes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica

Los nicaragüenses son el grupo con el mayor número de solicitudes de refugio en Costa Rica. Según datos  publicados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) a diciembre de 2024, más de 190 000 solicitudes de refugio en Costa Rica (un 87% de casos) eran de nicaragüenses.

Las peticiones de refugio de nicaragüenses incrementaron drásticamente desde 2018. Según ACNUR, unos 386 221 nicaragüenses han solicitado refugio hasta 2024 en diferentes países del mundo y el 53.1% de estos lo hizo en Costa Rica. 

Hasta la fecha, Costa Rica solamente ha aprobado unos 16 000 solicitudes de refugio de nicaragüenses.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Redacción Confidencial

Redacción Confidencial

Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

PUBLICIDAD 3D

Más en Nicas Migrantes
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.