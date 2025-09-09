¿Por qué Costa Rica cerró más de 55 000 solicitudes de refugio de nicaragüenses?

Un total de 55 061 expedientes con solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica fueron cerradas entre enero y agosto de 2025, según confirmaron a CONFIDENCIAL autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería de ese país. Un 78.4% de estos casos, equivalentes a 43 167, fueron cerrados entre mayo y julio de 2025.

Las autoridades explicaron que el cierre de los expedientes forma parte de “una Estrategia para la Atención y Prevención de la Mora” que busca acelerar los procesos y cerrar expedientes de personas que no quieren continuar con su solicitud de protección internacional.

El cierre masivo forma parte de un plan para reducir la “mora” y el “circulante” de casos. Esos términos se refieren al retraso y al acumulado de expedientes de solicitudes de refugio pendientes.

¿Por qué cerraron las solicitudes?

Según las autoridades de Migración y Extranjería, entre las causas por las que se cerraron las solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica están:

Presentación de un desistimiento de su solicitud, que ocurre cuando el solicitante decide no seguir con el proceso, por diversas razones.

Obtener una categoría diferente, como la Categoría Especial Temporal, que fue un mecanismo migratorio temporal que permitió a ciudadanos nicaragüenses, venezolanos y cubanos con solicitudes de refugio pendientes o denegadas obtener una autorización para permanecer legalmente en el país, incluyendo conseguir un permiso de trabajo.

Obtener una protección complementaria, que incluye una variedad de opciones y trámites para regularizar la situación migratoria.

Aunque la mayoría de los casos cerrados son de nicaragüenses, la DGME también cerró expedientes de colombianos, venezolanos y cubanos en menor cantidad.

Además, indicaron que con la nueva estrategia, las autoridades de Migración y Extranjería esperan disminuir la cantidad de casos en un 50% para finales de 2025.

¿Qué significa este cierre para los solicitantes de refugio?

A pesar de que las autoridades detallaron las razones del cierre masivo de más de 55 000 expedientes y su plan para agilizar la respuesta a las solicitudes pendientes, organizaciones como la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu) han manifestado su preocupación.

Asidehu advierte que muchos expedientes han sido declarados inadmisibles, lo que deja a los solicitantes sin la posibilidad de apelar. En estos casos, la única opción es iniciar el proceso de refugio desde cero.

A agosto de 2025, existen un total de 173 559 solicitudes de refugio de nicaragüenses pendientes de respuesta, según datos oficiales compartidos por Migración y Extranjería a CONFIDENCIAL.

Las solicitantes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica

Los nicaragüenses son el grupo con el mayor número de solicitudes de refugio en Costa Rica. Según datos publicados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) a diciembre de 2024, más de 190 000 solicitudes de refugio en Costa Rica (un 87% de casos) eran de nicaragüenses.

Las peticiones de refugio de nicaragüenses incrementaron drásticamente desde 2018. Según ACNUR, unos 386 221 nicaragüenses han solicitado refugio hasta 2024 en diferentes países del mundo y el 53.1% de estos lo hizo en Costa Rica.

Hasta la fecha, Costa Rica solamente ha aprobado unos 16 000 solicitudes de refugio de nicaragüenses.