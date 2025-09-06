Más de 173 000 solicitudes de refugio de nicas pendientes de respuesta en Costa Rica 

Un total de 173 559 solicitudes de refugio de nicaragüenses quedan pendientes de respuesta tras el cierre masivo de 55 061 expedientes de connacionales que realizó la Dirección de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica, de enero a agosto de 2025, según estadísticas oficiales compartidas a CONFIDENCIAL.

De acuerdo con las autoridades, hasta agosto de 2025, la DGME mantiene abiertos 193 307 expedientes de solicitantes de refugio, el 87.5% de estos, equivalentes a más de 173 000, son de nicaragüenses.

La DGME esperara reducir aún más “la mora” y “el circulante” de solicitudes de categorías migratorias pendientes al finalizar 2025, tras la implementación de una estrategia que realizarán en conjunto al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, informó el director de esta institución, Omer Badilla Toledo.

Con la “mora” se refieren al tiempo que tienen que esperar un solicitante de alguna categoría migratoria para que su caso sea resulto positiva o negativamente. Y el “circulante” es el acumulado de expedientes, incluyendo los que están en tiempo y los que están en mora.

“La idea es que al finalizar el 2025 se puedan disminuir en un 50%, las 38 000 solicitudes de categorías migratorias que se encuentran pendientes (en mora)”, explicó Badilla en un video subido a la página de Facebook de la DGME.

Para cumplir con la meta, agregó Badilla, “el funcionariado de la Dirección va a disponer de su tiempo para que en jornada extraordinaria se puedan eliminar cantidades considerables de expedientes”.

¿Por qué cerraron los expedientes?

De los 55 061 expedientes de nicas que fueron cerrados en 2025, un 78.4% fue eliminado en los meses de mayo, junio y julio de 2025. Estos incluyen casos de nicaragüenses que pidieron refugio a partir de 2018, cuando se dio la represión estatal tras la Rebelión de Abril.

Las autoridades explicaron que el cierre de los expedientes corresponde a una “Estrategia para la Atención y Prevención de la Mora” que tiene como uno de sus elementos cerrar los casos de personas que no tienen interés de continuar con la solicitud de protección internacional porque:

Presentaron un desistimiento de su solicitud, Se les otorgó la Categoría Especial Temporal, Se les otorgó la protección complementaria.

La DGME explica que además de los expedientes de nicaragüenses también cerraron, en menor cantidad, casos de colombianos, venezolanos y cubanos que solicitaron refugio en Costa Rica.

En agosto, la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu) publicó un comunicado en conjunto con el Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica y la escuela de ciencia políticas de la Universidad de Costa Rica, donde alertaron que la Unidad de Refugio está cerrando masivamente los casos tras declararlos inadmisibles.

“En solo cuatro meses de este año se han negado más de 3500 solicitudes de refugio (…) una de las razones es que las personas no asisten a su entrevista de elegibilidad”, alertaron.

Según la Asedehu, al declarar las solicitudes inadmisibles los ciudadanos ya no pueden presentar un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. “La única opción sería volver a solicitar desde cero el proceso de refugio”, explican.

Nicas encabezan solicitudes de refugio en Costa Rica

Las peticiones de refugio de nicaragüenses incrementaron drásticamente desde 2018. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) unos 386 221 nicaragüenses habían solicitado refugio hasta 2024, el 53.1% de estos lo hizo en Costa Rica.

Según ACNUR, un 87%, equivalente a 190 037 de las 217 889 solicitudes de refugio que había en Costa Rica hasta 2024, son de nicaragüenses. El siguiente grupo con más solicitudes es de venezolanos con 10 476, de cubanos con 6744, colombianos con 4490, salvadoreños con 1153, y hondureños 1150.

Esta agencia también revela que hasta 2024, Costa Rica había otorgado refugio a 15 327 nicaragüenses. La cifra ya supera los 16 000 casos afirmó en una entrevista, el director de la DGME y viceministro de Gobernación y Policía de Costa Rica, Omer Badilla Toledo.