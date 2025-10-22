Caen donaciones y préstamos, pero proyectan más deuda con China

El proyecto de Presupuesto General de la República para el año 2026 aumenta la dependencia de la posibilidad de que las empresas chinas cumplan los contratos pactados con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El documento, presentado ante el plenario de la Asamblea Nacional por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Mojica Aguirre, incluye una partida de 13 014 millones de córdobas que habrían de ser aportados por esas empresas chinas. Más del doble de los 6398.5 millones incluidos en el Presupuesto 2025.

El proyecto de Presupuesto 2026 está lleno de récords: proyecta obtener recursos totales por 195 618 millones de córdobas, frente a los 189 968 millones proyectados para 2025. Para llenar esa expectativa, se plantea recaudar 171 701.5 millones de fuentes nacionales, 22 085.7 millones en concepto de donaciones más préstamos externos y 1831.2 millones en colocación de Bonos de la República. Esas partidas fueron de 158 730 y 27 575.5 millones en 2025, más 3662.4 en venta de bonos.

Las fuentes han cambiado mucho en materia de obtención de recursos externos, al punto que el ejercicio 2026 disminuye en casi 5490 millones de córdobas con respecto a 2025. Tal desplome es evidente tanto al comparar las donaciones (caen de 1050.1 millones en 2025, a solo 173.4 millones en 2026), como los préstamos, que pasan de 26 525.4 millones en 2025, a 21 912.3 millones en 2026.

5500 millones menos en préstamos

Una conjugación de factores ayudan a ilustrar por qué el régimen admite que espera obtener casi 5500 millones menos en préstamos. Los dos más importantes son el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que pasó de 14 869.1 millones en 2025, a 7860.4 millones en 2026. El salto importante que se espera de parte de las empresas de la República Popular de China (de 6398.5 millones en 2025 a 13 013. 8 millones en 2026), no impedirá la mencionada caída de 5500 millones para el próximo ejercicio presupuestario.

Tanto el comportamiento de los multilaterales, como de los bilaterales apunta en la misma dirección de pérdida de recursos. El Banco Mundial pasa de 2823 millones, a solo 24. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de 1268.2 millones, a 141.4. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, de 440 a 357 millones. La alemana KFW, de 194 a 169 millones.

Desaparecen de la lista el Fondo de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (170 millones), el Banco de Exportación de Corea (158 millones), y el Fondo de Desarrollo Agrícola (142.8 millones). En el otro lado de la balanza, se logra incorporar al Banco de Exportaciones e Importaciones de la India, que comprometió el equivalente a 227.2 millones, entre otros.

Donaciones se desploman en 2025, y vuelven a caer en 2026

El detalle del rubro donaciones también muestra grandes cambios de un año a otro. El presupuesto aprobado para 2025 se hizo basado en la suposición de que se obtendrían 1050 millones de córdobas, de los cuales la Unión Europea regalaría 557.5 millones; el BID, otros 175.0 millones, con Kuwait donando 60.7 millones.

El BCIE pondría 51.4 millones más; el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez, 48.8 millones; la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, (FAO, expulsada en febrero de 2025) 46.2 millones. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, (Unesco, con quien rompieron relaciones en mayo de 2025) otros 30.2 millones. En vez de los 1050 millones previstos, una revisión del presupuesto 2025 sitúa ese monto en solo 494.8 millones, y prevé que la cifra no pase de 173.4 millones para 2026.

Es llamativo que para 2026, solo se proyecte colocar 1831.2 millones de córdobas en colocación de Bonos de la República (equivalente a 50 millones de dólares), cuando el presupuesto 2025 se calculó con el supuesto de que se obtendrían 3662.4 millones (o sea, 100 millones de dólares), para financiarse. Hasta el cierre de septiembre de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), solo había podido colocar entre los inversionistas, el equivalente a 15.4 millones de dólares en estos bonos.

PIB crecerá en torno al 3.5% en 2025 y 2026

El proyecto de Presupuesto 2026 está basado en una serie de supuestos, que serán fundamentales para que se cumplan las metas establecidas para ese período.

Uno de ellos es que el país tendrá un buen desempeño en materia de exportaciones. La base para tal optimismo, es que las estadísticas muestran ventas al exterior por 5323.7 millones en el transcurso del primer semestre del año, lo que supera en 15% al desempeño exportador del primer semestre de 2025.

En materia de precios internos, se espera que en 2026 la inflación no supere el 3.0%. Los datos observados permiten suponer que se cumplirá esa premisa, considerando que se calcula una inflación de 2.0% para 2025. El acumulado a agosto de 2025 es de 1.11%, mientras que en el mismo mes de 2024 estaba en 2.53%.

Los buenos resultados en materia de recaudación tributaria a lo largo del primer semestre de 2025, permitieron al Ministerio de Hacienda reportar un superávit de 28 111 millones de córdobas, y proyectar que el acumulado al cierre de año equivaldrá al 1.6% del producto interno bruto (PIB).

Se espera que el PIB de 2026 crezca “en torno al 3.5%”, y que el de 2025 crezca entre 3% y 4%. Esa proyección parece tener sentido, si se considera que el producto creció 3.9% en el primer semestre de 2025, desempeño que fue “impulsado por el aumento del consumo y la inversión interna”, tal como admite el documento mismo. Ya se sabe que las remesas impulsan el consumo, pero la última vez que el Banco Central publicó esa estadística fue en abril de 2025. El proyecto de presupuesto 2026 no las menciona en ninguna de sus 120 páginas. Ni una sola vez.