Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital
Tendencias Historias En pantalla Blogs

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Revista Niú

Rosalía vuelve con álbum ‘Lux’ en el que canta en 13 idiomas

Su nuevo disco explora la mística femenina y la necesidad de certeza en un mundo donde crece la inteligencia artificial

La cantante española Rosalía en Barcelona, España. | Foto: EFE/Marta Pérez/Archivo

Deutsche Welle

4 de noviembre 2025

AA
Share

Esta semana la cita cultural indiscutible tiene nombre propio: Rosalía. La artista catalana lanzará el 7 de noviembre de 2025 su nuevo y esperado álbum, Lux, un trabajo “completamente distinto” a sus anteriores discos y en el que canta en 13 idiomas según adelantó en un podcast de The New York Times.

El anuncio ha desatado la euforia entre sus millones de seguidores, alimentada por las pequeñas pistas y adelantos que ha compartido en las últimas semanas, como el videoclip de Berghain, su segunda colaboración con Björk, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Londres.

Aunque afirma que se ayudó del traductor de Google para escuchar cómo sonaban sus letras en otros idiomas, asegura que no se ha ayudado de la inteligencia artificial, sino que “todo es investigación y práctica”.

Inspirado en las “mujeres santas”

En una presentación en Ciudad de México, coincidiendo con el Día de los Muertos, Rosalía explicó que Lux está inspirado en la mística femenina y las mujeres santas de distintas culturas, entre ellas Santa Teresa de Jesús, Santa Rosa de Lima o Hildegarda de Bingen. “Me interesa mucho la mística femenina. El disco está inspirado en las mujeres santas de alrededor del mundo”, afirmó la cantante, que también subrayó: “Siento devoción por la música”.

El álbum, publicado por Columbia Records y Sony Music, mezcla géneros como flamenco, ópera, electrónica y pop, y contiene títulos tan provocadores como Sexo, violencia y llantas, Dios es un stalker, Sauvignon Blanc, La rumba del perdón, Reliquia o Mio cristo. Según Rosalía, en este proyecto “la palabra va por delante de la música” y el resultado es un trabajo introspectivo que refleja su verdad “aquí y ahora”.

Durante la conferencia de prensa, la artista, de 33 años, explicó que la etapa de composición le permitió “mirarse hacia dentro” y que, lejos de la provocación, sus referencias religiosas parten de la admiración. La portada del disco, donde aparece vestida con un hábito blanco, simboliza esa devoción. “Las referencias a la religión son desde la admiración. No es provocación”, insistió.

La autora de Saoko y Bizcochito se reconoció incómoda en el mundo actual debido la confusión reinante por el constante exceso de estímulos, las noticias falsas y la inteligencia artificial con “vídeos de gatos que hablan”.

Más de tres años después del éxito global de Motomami, Rosalía regresa con un álbum en el que colaboran figuras como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y Yves Tumor. La versión digital incluye 15 canciones, mientras que las ediciones en CD y vinilo añaden tres temas inéditos: Focu ‘ranni’, Jeanne y Novia robot.

El lanzamiento de Lux se anunció el pasado 20 de octubre con un espectacular mensaje en Times Square (Nueva York), seguido por la proyección de la portada del disco en la plaza de Callao de Madrid, donde Rosalía sorprendió a sus fans conduciendo entre la multitud y siguiendo una cuenta atrás proyectada en las pantallas.

Un gesto que confirmó que la artista sigue moviéndose entre la devoción y el espectáculo, reinventándose una vez más sin perder su aura de misterio y poder creativo.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

PUBLICIDAD 3D

Más en Revista Niú
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.