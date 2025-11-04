Rosalía vuelve con álbum ‘Lux’ en el que canta en 13 idiomas

Esta semana la cita cultural indiscutible tiene nombre propio: Rosalía. La artista catalana lanzará el 7 de noviembre de 2025 su nuevo y esperado álbum, Lux, un trabajo “completamente distinto” a sus anteriores discos y en el que canta en 13 idiomas según adelantó en un podcast de The New York Times.

El anuncio ha desatado la euforia entre sus millones de seguidores, alimentada por las pequeñas pistas y adelantos que ha compartido en las últimas semanas, como el videoclip de Berghain, su segunda colaboración con Björk, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Londres.

Aunque afirma que se ayudó del traductor de Google para escuchar cómo sonaban sus letras en otros idiomas, asegura que no se ha ayudado de la inteligencia artificial, sino que “todo es investigación y práctica”.

Inspirado en las “mujeres santas”

En una presentación en Ciudad de México, coincidiendo con el Día de los Muertos, Rosalía explicó que Lux está inspirado en la mística femenina y las mujeres santas de distintas culturas, entre ellas Santa Teresa de Jesús, Santa Rosa de Lima o Hildegarda de Bingen. “Me interesa mucho la mística femenina. El disco está inspirado en las mujeres santas de alrededor del mundo”, afirmó la cantante, que también subrayó: “Siento devoción por la música”.

El álbum, publicado por Columbia Records y Sony Music, mezcla géneros como flamenco, ópera, electrónica y pop, y contiene títulos tan provocadores como Sexo, violencia y llantas, Dios es un stalker, Sauvignon Blanc, La rumba del perdón, Reliquia o Mio cristo. Según Rosalía, en este proyecto “la palabra va por delante de la música” y el resultado es un trabajo introspectivo que refleja su verdad “aquí y ahora”.

Durante la conferencia de prensa, la artista, de 33 años, explicó que la etapa de composición le permitió “mirarse hacia dentro” y que, lejos de la provocación, sus referencias religiosas parten de la admiración. La portada del disco, donde aparece vestida con un hábito blanco, simboliza esa devoción. “Las referencias a la religión son desde la admiración. No es provocación”, insistió.

La autora de Saoko y Bizcochito se reconoció incómoda en el mundo actual debido la confusión reinante por el constante exceso de estímulos, las noticias falsas y la inteligencia artificial con “vídeos de gatos que hablan”.

Más de tres años después del éxito global de Motomami, Rosalía regresa con un álbum en el que colaboran figuras como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y Yves Tumor. La versión digital incluye 15 canciones, mientras que las ediciones en CD y vinilo añaden tres temas inéditos: Focu ‘ranni’, Jeanne y Novia robot.

El lanzamiento de Lux se anunció el pasado 20 de octubre con un espectacular mensaje en Times Square (Nueva York), seguido por la proyección de la portada del disco en la plaza de Callao de Madrid, donde Rosalía sorprendió a sus fans conduciendo entre la multitud y siguiendo una cuenta atrás proyectada en las pantallas.

Un gesto que confirmó que la artista sigue moviéndose entre la devoción y el espectáculo, reinventándose una vez más sin perder su aura de misterio y poder creativo.