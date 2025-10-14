Fenifut reclama que operativo policial de Costa Rica “desconcentró” a jugadores nicas

La Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) exigió el lunes 13 de octubre de 2025 a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) investigar un operativo policial costarricense contra uno de los seleccionados de Nicaragua —por una deuda de pensión alimenticia— previo al partido con Costa Rica de la cuarta jornada de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026.

En una declaración, la Fenifut expresó su “más enérgica protesta” ante las autoridades costarricenses y ante la FIFA por un incidente ocurrido minutos antes del inicio del partido entre las selecciones de Nicaragua y Costa Rica en el Estadio Nacional de San José.

“En circunstancias absolutamente inapropiadas, autoridades de la Fuerza Pública costarricense, acompañadas de representantes judiciales, ingresaron a las instalaciones deportivas momentos antes del inicio del encuentro para notificar a un jugador de la selección nicaragüense sobre un proceso legal relacionado con una supuesta pensión alimenticia”, reclamó la Fenifut, que no identificó al futbolista.

La prensa deportiva costarricense y nicaragüense identificó al volante Byron Bonilla, quien hizo un gol de penal al experimentado portero Keylor Navas en el partido de ida, en Managua, como el jugador nicaragüense a quien se intentó detener antes del partido. Sin embargo, este aclaró que no se trataba de él.

La Fenitut indicó que el operativo, que incluyó la presencia de al menos nueve agentes policiales con la intención de proceder a una detención, “generó un ambiente de tensión, desconcierto e inestabilidad tanto en el jugador como en todo el plantel” de la Azul y Blanco.

Jugador estuvo varios días en Costa Rica

La Fenifut hizo notar de que el seleccionado nacional se encuentra en territorio costarricense desde la noche del sábado 11 de octubre, y que las autoridades competentes han tenido conocimiento pleno de la identidad y paradero de todos los jugadores durante tres días consecutivos, y que incluso participaron en la reunión de seguridad celebrada la mañana de este lunes en el propio Estadio Nacional.

“Resulta, por tanto, inaceptable e injustificable que la actuación policial y judicial se haya ejecutado justo minutos antes del inicio del compromiso deportivo, afectando directamente la concentración y el desempeño del representativo nacional”, denunció.

En su comunicado, la Fenifut reafirmó su respeto absoluto al Estado de derecho y a las leyes vigentes en todos los países donde participa, “así como su convicción de que todas las personas deben cumplir sus obligaciones legales, incluidas las de carácter alimentario”.

“No obstante, rechazamos categóricamente la forma, el momento y el contexto en que se ejecutó dicha diligencia, la cual compromete la integridad emocional del jugador, altera la preparación del equipo y vulnera el espíritu deportivo que debe prevalecer en toda competición internacional”, apuntó.

Por tanto, la Fenifut exigió “que este hecho sea investigado por las autoridades deportivas competentes y por la propia FIFA, y se tomen las medidas necesarias para que situaciones como esta no se repitan jamás en el marco de una competencia oficial”.

Partido importante para ambas selecciones

Costa Rica recibió el lunes a Nicaragua en partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de 2026, que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

El partido era clave para ambas selecciones, pues Costa Rica (3 puntos) necesitaba la victoria para meterse en la lucha por el primer lugar del grupo, mientras que Nicaragua (1 punto) quedaría eliminada con una nueva derrota.

Costa Rica goleó 4-1 a Nicaragua y se metió de lleno en la pelea por un cupo directo al Mundial, que se definirá en noviembre de 2025 en las últimas dos jornadas de las eliminatorias de la Concacaf.

Dos goles de Alonso Martínez, uno de Manfred Ugalde y otro de Francisco Calvo dieron la victoria del equipo del entrenador mexicano Miguel Herrera frente al equipo nicaragüense, que empató momentáneamente con un tanto de Junio Arteaga.

Con dos jornadas por jugar en el Grupo C, Honduras es líder con 8 puntos, seguido por Costa Rica (6), Haití (5) y Nicaragua (1). Solo el primer lugar clasificará directo al Mundial, mientras que el segundo pasará a jugar una repesca intercontinental por dos plazas.

*Con información de EFE.