Cae el telón para el “Late Show” de Stephen Colbert

“No es solo el final de nuestro programa, es el final de The Late Show en la CBS. No voy a ser reemplazado. Todo esto, simplemente, va a desaparecer”, dijo el presentador estadounidense Stephen Colbert a los espectadores en julio de 2025, al anunciar que el longevo programa nocturno de entrevistas sería cancelado al término de su contrato. El episodio final se emitirá el 21 de mayo.

Según CBS, la razón de la cancelación se debe “puramente a una decisión financiera”.

Colbert reconoce que el colapso económico de los modelos tradicionales de la televisión abierta ha podido haber contribuido a la decisión, pero “hay muchas personas que creen que hubo otra razón”, señaló el presentador en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter.

De hecho, el anuncio llegó solo días después de que CBS y Paramount acordaran pagar 16 millones de dólares (13,6 millones de euros) para resolver una demanda presentada por Donald Trump, pacto que Colbert calificó en su programa como “un soborno en toda regla”.

El acuerdo y la decisión de cancelar The Late Show también coincidió con los planes de Paramount-propietaria de CBS- de adquirir el estudio cinematográfico Skydance. La fusión multimillonaria requirió la aprobación del Gobierno de Estados Unidos.

Colbert se va, y Trump está encantado

Colbert, que ha presentado el programa nocturno insignia de la CBS durante los últimos 11 años, es un reconocida voz crítica de Donald Trump. El presidente estadounidense celebró abiertamente la cancelación del comediante: “Me encanta, absolutamente, que hayan despedido a Colbert”, escribió el presidente en Truth Social. “Su talento es incluso menor que sus índices de audiencia. He oído que el siguiente es Jimmy Kimmel. ¡Tiene aún menos talento que Colbert!”

The Late Show fue el programa nocturno de entrevistas más visto de EE. UU., con un promedio de más de 2.7 millones de espectadores en 2026; otros 10 millones de personas están suscritas al canal de YouTube de Colbert.

El giro político de los programas nocturnos

Los programas nocturnos tienen larga tradición en EE. UU. desde la década de 1950. Johnny Carson, el icónico presentador de The Tonight Show, desde 1962 hasta 1992, transformó el formato en una institución cultural.

El predecesor de Colbert en CBS, David Letterman, fue otra figura clave en la modernización del formato, con un estilo sarcástico que influyó en toda una generación de presentadores de talk shows, incluyendo a Jon Stewart, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

Con la primera elección de Donald Trump en 2016, los comentarios políticos aumentaron significativamente en los programas nocturnos. “Colbert aportó claramente su estilo distintivo”, comenta a DW Sophia A. McClennen, investigadora de sátira política y profesora de Asuntos Internacionales y Literatura Comparada en la Universidad Estatal de Pensilvania.

Autora de Colbert’s America: Satire and Democracy, y America According to Colbert: Satire as Public Pedagogy, entre otros libros, McClennen se ha dedicado a analizar el trabajo de Colbert mucho antes de que se convirtiera en el presentador de The Late Show, en 2015.

Colbert se anticipó a la era de la “posverdad”

El comediante obtuvo un primer reconocimiento a nivel nacional como corresponsal del programa satírico de noticias The Daily Show, de Comedy Central (1997-2005). Luego presentó The Colbert Report (2005-2014), donde protagonizaba a un comentarista conservador de la televisión por cable, que criticaba y se burlaba de los medios al servicio de la política y la ideología, así como de la hipocresía pública.

Allí, dice MacClennen, acuñó el término thruthiness, que definió como “creer en aquello que sientes que es verdad, en lugar de aquello que los hechos respaldan”. Todo esto en 2005, una década antes de la primera presidencia de Trump, que la inauguró de manera infame con declaraciones falsas sobre la asistencia a su toma de posesión del cargo. Estas fueron descritas como “hechos alternativos” y encarnaron la era de la posverdad que caracteriza el actual panorama político.

El manual del autócrata: cómo silenciar la disidencia

Cuando se convirtió en presentador de The Late Show, su forma de hacer comedia siguió siendo profundamente política.

La cancelación de The Late Show puede interpretarse como parte de una tendencia más amplia a silenciar a los críticos, una táctica empleada por regímenes autoritarios para desmantelar las instituciones democráticas.

“Los comediantes son antiautoritarios por naturaleza”, dijo Colbert a The New York Times antes del último episodio. “Y a los autoritarios nunca les va a gustar que nadie se ría de ellos”.

La decisión de ABC de retirar temporalmente el programa de Jimmy Kimmel en 2025 fue denunciada como censura. La medida fue revertida debido a la masiva ola de boicots de Disney, propietario de ABC, pero la administración Trump sigue inmersa en un esfuerzo dirigido a censurar a Disney mediante acciones regulatorias de gran alcance, según el único demócrata de la agencia gubernamental que regula los medios de comunicación en todo Estados Unidos.

“La comedia no muere”

A pesar de esta alarmante tendencia, McClennen sigue siendo optimista respecto del futuro de la sátira política. “Stephen Colbert dejará de ser el presentador de The Late Show después del 21 de mayo. Pero, ¿significará esto el fin de la sátira política? ¿Significará el fin del humor crítico con el Gobierno? De ninguna manera”, afirma.

“La condición humana consiste en utilizar la comedia política para dar sentido a situaciones políticas absurdas”, sostiene la experta, que analiza actualmente programas satíricos de noticias producidos desde los 90 en todo el mundo. Y esa investigación la ha llevado a una conclusión: “Siempre que hay intentos de censurar la sátira, esta vuelve a la carga. La comedia no muere. Vuelve con más fuerza”.