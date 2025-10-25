Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital
Tendencias Historias En pantalla Blogs

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Revista Niú

Los Agüizotes: Tradición y terror en Nicaragua

Entre la penumbra de la noche y la música filarmónica, cientos de personajes salidos del imaginario nicaragüense recorrieron las principales calles

Personas disfrazadas participan en Los Agüizotes, en Masaya. EFE | Confidencial

Agencia EFE

AA
Share

La ciudad nicaragüense de Masaya celebró el viernes 24 de octubre de 2025 su tradicional carnaval de Los Agüizotes, una noche de terror y cultura popular donde fantasmas, viudas, diablos y criaturas míticas recorrieron sus calles al ritmo de filarmónicas, mezclando leyendas locales con personajes modernos como el payaso de IT, en una fiesta que refleja identidad, fe y creatividad desde 1976.

Entre la penumbra de la noche y la música filarmónica, cientos de personajes salidos del imaginario nicaragüense recorrieron las principales calles de Masaya, conocida en Nicaragua como la “cuna del folclore”.

Fantasmas, viudas, diablos y criaturas míticas se mezclaron con el público, que entre gritos y risas celebraron una de las tradiciones más singulares del país centroamericano.

Las figuras clásicas del folclore nicaragüense y regional, como La Llorona, El Padre sin cabeza, El Cadejo, o La Mocuana, tomaron vida una vez más gracias a las manos de artesanos locales, que elaboran cada año máscaras grotescas y vestuarios llenos de color y creatividad.

El desfile también incluyó elementos que evocan antiguos mitos: carretas tiradas por bueyes esqueléticos, velas y candiles que iluminan las sombras, y sonidos que rompen el silencio de la noche.

En los últimos años, los personajes tradicionales han compartido espacio con figuras del cine de terror, como el payaso de IT o La Monja, en una fusión entre lo moderno y lo ancestral.

El término Agüizote proviene del náhuatl y significa “espanto cerca del agua”, una definición que encierra el espíritu de esta celebración donde el miedo, la fe y la identidad cultural convergen.

Celebrado desde 1976 como parte de las festividades patronales en honor a San Jerónimo, el carnaval de Los Agüizotes es hoy una expresión viva del folclore nicaragüense y una cita imperdible para locales y visitantes que cada año llegan a Masaya, ubicada a 28 kilómetros al sur de Managua, para dejarse envolver por la magia y el misterio de sus leyendas.

El carnaval de Los Agüizotes es una cita con el miedo y la cultura popular que desde mediados del siglo XX transforma la medianoche del penúltimo viernes de octubre en una auténtica “noche de terror”.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

PUBLICIDAD 3D

Más en Revista Niú
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.