Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital
Tendencias Historias En pantalla Blogs

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Revista Niú

La escritora nicaragüense Gioconda Belli gana el Premio Internacional Carlos Fuentes 2025

Secretaría de Cultura de México y la UNAM reconocen a Belli “su capacidad de renovación” y “diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura”

La novelista nicaragüense Gioconda Belli durante una entrevista con la agencia EFE en Guadalajara, México, el 6 de diciembre de 2024. | Foto: EFE/Francisco Guasco/Archivo

Agencia EFE

AA
Share

La escritora nicaragüense Gioconda Belli fue condecorada el viernes 17 de octubre de 2025 con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en su edición 2025 “por su capacidad de renovación” y “diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura”, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las instituciones que otorga el galardón.

La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM manifestó en su cuenta de X que —por unanimidad el jurado— se entregará el premio dotado de 125 000 dólares a la autora de La mujer habitada (1988) “por su capacidad de renovación de la poesía hispanoamericana y por la fuerza de su diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura a través de su narrativa”.

El galardón, que porta el nombre de Fuentes (1928-2012), uno de los escritores más reconocidos de México, es uno de los más relevantes en el ámbito de la literatura en lengua española y se otorga anualmente por parte de la Secretaría de Cultura de México y la UNAM a escritores que enriquezcan el patrimonio literario de la lengua con su obra.

Con 76 años, y tras ser una de las narradoras de mayor trascendencia literaria en América Latina, Gioconda Belli coincidió en persona con Fuentes, creador de clásicos nacionales como La región más transparente, pues el autor reconoció en vida la lucha nicaragüense por la soberanía, la justicia y la paz.

Gioconda Belli, primera nicaragüense en ganar premio

Esta edición convierte a Gioconda Belli en la décima persona en ganar el galardón fundado tras la muerte del escritor mexicano en 2012. Anteriormente el reconocimiento fue otorgado a Luis García Montero (2024), Elena Poniatowska (2023) y Margo Glantz (2022). El primero en recibirlo fue el peruano Mario Vargas Llosa.

Con su primera novela, La mujer habitada, la nicaragüense provocó admiración y ardua crítica en Europa y América Latina. Su carácter revolucionario también la ha llevado a escribir poesía incendiaria y cargada de las primeras olas del feminismo del siglo pasado.

Gioconda Belli, crítica del gobierno nicaragüense que encabeza Daniel Ortega, es una de las autoras latinoamericanas más leídas en América y en el viejo continente, especialmente en España, vendiendo millones de ejemplares y habiendo sido galardonada con decenas de premios por su vocación literaria, entre ellos el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2023.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

PUBLICIDAD 3D

Más en Revista Niú
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.