Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital
Tendencias Historias En pantalla Blogs

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Revista Niú

Jimmy Kimmel bate su récord en YouTube con el monólogo de su regreso a la televisión

El programa había sido supendido debido a los comentarios del presentador sobre el asesino del activista ultraconservador Charlie Kirk

Jimmy Kimmel

Fotografía de archivo del 10 de marzo de 2024 del presentador Jimmy Kimmel hablando durante la 96.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en Los Ángeles. EFE

Agencia EFE

AA
Share

El presentador Jimmy Kimmel estableció un nuevo récord en YouTube, al lograr que el monólogo de su regreso a la televisión, tras una breve y polémica suspensión, se convirtiera en el más visto de toda su trayectoria en la plataforma.

Hasta el momento, la cuenta oficial de YouTube del programa ha registrado más de 15 millones de visualizaciones en el video titulado ‘Jimmy Kimmel is back!’ (‘¡Jimmy Kimmel está de vuelta!’), 18 horas después de publicado, por lo que se espera que la cifra continúe en aumento.

Anteriormente el hito le correspondía al video en el que Kimmel hablaba sobre los detalles del nacimiento de su hijo y su enfermedad cardíaca, que actualmente cuenta con 14 millones de visualizaciones.

La suspensión indefinida del programa de Kimmel fue anunciada a mediados de septiembre por ABC, una cadena gestionada por Disney, apenas unas horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, amenazara en un pódcast con tomar medidas contra el canal, incluyendo el retiro de sus credenciales, si no ‘castigaban’ a Kimmel.

Disney retiró el programa de conductor del aire después de que los operadores Nexstar y Sinclair anunciaran que no lo emitirían en sus respectivos mercados debido a los comentarios del presentador sobre el asesino del activista ultraconservador Charlie Kirk.

‘Jimmy Kimmel Live!’ regresó a la programación el martes 23 de septiembre de 2025, tras varios días de críticas a la empresa de medios y una creciente polémica en torno a la libertad de expresión. Sin embargo, tanto Nexstar como Sinclair mantuvieron su decisión de no transmitir el programa en sus respectivos canales, lo que dejó sin acceso al menos al 25% de los espectadores estadounidenses.

En su emotivo monólogo, Kimmel intentó aclarar que no fue su intención que sus comentarios fueran interpretados de la manera en que lo fueron, aunque reconoció que comprendía por qué muchas personas se sintieron ofendidas.

Kimmel contuvo las lágrimas en varios momentos y expresó admiración por Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk, al recordar que ella perdonó públicamente al asesino de su esposo durante el homenaje celebrado en Arizona en honor al activista.

No obstante, su discurso mantuvo un tono crítico hacia el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien reprochó haber celebrado la suspensión del programa, sin considerar que podría dejar sin empleo a al menos 200 personas que forman parte del equipo de producción.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

PUBLICIDAD 3D

Más en Revista Niú
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.