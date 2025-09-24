Jimmy Kimmel bate su récord en YouTube con el monólogo de su regreso a la televisión

El presentador Jimmy Kimmel estableció un nuevo récord en YouTube, al lograr que el monólogo de su regreso a la televisión, tras una breve y polémica suspensión, se convirtiera en el más visto de toda su trayectoria en la plataforma.

Hasta el momento, la cuenta oficial de YouTube del programa ha registrado más de 15 millones de visualizaciones en el video titulado ‘Jimmy Kimmel is back!’ (‘¡Jimmy Kimmel está de vuelta!’), 18 horas después de publicado, por lo que se espera que la cifra continúe en aumento.

Anteriormente el hito le correspondía al video en el que Kimmel hablaba sobre los detalles del nacimiento de su hijo y su enfermedad cardíaca, que actualmente cuenta con 14 millones de visualizaciones.

La suspensión indefinida del programa de Kimmel fue anunciada a mediados de septiembre por ABC, una cadena gestionada por Disney, apenas unas horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, amenazara en un pódcast con tomar medidas contra el canal, incluyendo el retiro de sus credenciales, si no ‘castigaban’ a Kimmel.

Disney retiró el programa de conductor del aire después de que los operadores Nexstar y Sinclair anunciaran que no lo emitirían en sus respectivos mercados debido a los comentarios del presentador sobre el asesino del activista ultraconservador Charlie Kirk.

‘Jimmy Kimmel Live!’ regresó a la programación el martes 23 de septiembre de 2025, tras varios días de críticas a la empresa de medios y una creciente polémica en torno a la libertad de expresión. Sin embargo, tanto Nexstar como Sinclair mantuvieron su decisión de no transmitir el programa en sus respectivos canales, lo que dejó sin acceso al menos al 25% de los espectadores estadounidenses.

En su emotivo monólogo, Kimmel intentó aclarar que no fue su intención que sus comentarios fueran interpretados de la manera en que lo fueron, aunque reconoció que comprendía por qué muchas personas se sintieron ofendidas.

Kimmel contuvo las lágrimas en varios momentos y expresó admiración por Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk, al recordar que ella perdonó públicamente al asesino de su esposo durante el homenaje celebrado en Arizona en honor al activista.

No obstante, su discurso mantuvo un tono crítico hacia el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien reprochó haber celebrado la suspensión del programa, sin considerar que podría dejar sin empleo a al menos 200 personas que forman parte del equipo de producción.