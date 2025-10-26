Estudio: Ronaldo más determinante en el Madrid que Messi en el Barcelona

Un reciente estudio de las universidades de Extremadura y Complutense de Madrid ha determinado que Cristiano Ronaldo tuvo un impacto más determinante en el Real Madrid que Lionel Messi en el FC Barcelona, en términos de productividad y eficiencia deportiva.

La investigación, desarrollada por los economistas José María Cordero y Daniel Santín, utilizó una metodología de economía aplicada tradicionalmente usada para medir la eficiencia de servicios públicos como hospitales, escuelas o administraciones públicas.

“Queríamos hacer accesible un tema complejo y vincularlo a algo que apasiona a la gente”, indicó Cordero de la Universidad de Extremadura.

El trabajo analizó a todos los futbolistas del Real Madrid y del Barcelona entre 1955 y 2024, coincidiendo con la era de las competiciones europeas. Mediante un modelo estadístico que compara el rendimiento por temporada y posición, los investigadores midieron la productividad de más de siete décadas de jugadores, creando una “frontera de eficiencia” a partir de un millón de simulaciones de rendimiento virtual.

Los hallazgos

Los resultados muestran que, en conjunto, los futbolistas del Real Madrid son más productivos en las posiciones de portero y centrocampista, mientras que los delanteros del Barça superan a los del club blanco, y los defensas presentan rendimientos prácticamente equivalentes.

Cabe señalar que esta evaluación no se basa en la fama o número total de títulos, sino en la eficiencia por temporada y el impacto en los resultados colectivos.

Estadísticas por posición

En la portería, los más productivos resultaron ser Keylor Navas (Real Madrid) y Carlos Busquets (Barcelona). Aunque Iker Casillas y Víctor Valdés acumularon más partidos y trofeos, su productividad media por temporada fue menor debido a su larga permanencia en los clubes.

Entre los defensas, los más destacados fueron Ronald Koeman y Fernando Hierro, ambos con una inusual capacidad goleadora y gran influencia en los títulos obtenidos por sus equipos. Koeman alcanzó registros notables en menos temporadas, mientras que Hierro superó a figuras de largo recorrido como Sergio Ramos o Marcelo en eficiencia.

En el centro del campo, los más productivos fueron Seydou Keita y Cesc Fàbregas por el Barça, y James Rodríguez y Claude Makélélé por el Madrid. Los autores subrayan que las leyendas más longevas —como Xavi, Sergio Busquets o Kroos— presentan menor productividad relativa al prolongar su carrera durante más años en sus clubes.

En la delantera, sin embargo, no hay sorpresas: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi lideran el ranking. No obstante, el estudio destaca que la ausencia de Cristiano afectaría mucho más a la productividad global del Real Madrid que la de Messi al Barcelona. Es decir, el portugués tuvo un peso proporcionalmente más determinante en el rendimiento colectivo del equipo blanco.

Los investigadores concluyen que esta metodología permite evaluar el rendimiento futbolístico con criterios objetivos, más allá del número de títulos o la popularidad, y aporta una nueva herramienta para comprender el impacto real de los jugadores en la historia del fútbol moderno. (EFE, Marca)