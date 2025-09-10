El pateador nicaragüense Eddy Piñeiro jugará con los San Francisco 49ers

Los San Francisco 49ers firmaron el martes 9 de septiembre de 2025 al nicaragüense Eddy Piñeiro, quien es el tercer pateador más preciso en la historia de la NFL. Eddy Piñeiro llega en sustitución de Jake Moody, un joven de 25 años, que fue despedido más temprano luego de que el domingo 7 de septiembre falló un par de los tres goles de campo que intentó en el debut del equipo en la temporada; uno de ellos de apenas 27 yardas, una muy corta distancia.

La eficiencia del nicaragüense en la liga solo está por debajo de Justin Tucker, leyenda de los Baltimore Ravens, quien actualmente es agente libre y está suspendido diez partidos por demandas de acoso sexual, por lo que no era una opción, y de Harrison Butker, el estelar de los Kansas City Chiefs.

Eddy Piñeiro, de 29 años, nació en Miami, Florida, el 13 de septiembre de 1995. Es hijo de padre cubano y madre nicaragüense. Su mamá Grace Anzuate huyó de Nicaragua en la década de 1980 para escapar de la guerra entre sandinistas y los Contras. Su papá Eddy Piñeiro emigró de Cuba a los nueve años, durante el llamado “Éxodo del Mariel” en 1980, y años más tarde se convirtió en futbolista profesional en Estados Unidos.

Carrera profesional de Eddy Piñeiro

Llegó a la NFL como agente libre no reclutado en 2018 por los Oakland Raiders, una campaña después pasó a los Chicago Bears, a los que dejó al final de la temporada del 2020.

En 2021 estuvo con los New York Jets y las dos recientes temporadas brilló con los Carolina Panthers, equipo con el que en el 2022 conectó 33 de 35 goles de campo y en 2024 fue efectivo en 22 de 26 intentos.

En siete años de carrera se ha convertido en uno de los mejores de todos los tiempos en la NFL. Ha hecho buenos 111 de los 126 goles de campo que ha pateado para un destacado 88.1% de efectividad. Su gol de campo más largo es de 56 yardas.

El equipo del entrenador Kyle Shanahan no perdió tiempo luego del despido de Moody, más temprano, y llamó a Eddy Piñeiro para el entrenamiento matutino del equipo, después del cual decidieron firmarlo para lo que resta de la temporada 2025.

La contratación de Piñeiro representa un gran avance significativo en la posición de pateador en los gambusinos que pasarán de tener a un hombre con 74.2% de efectividad, una de los peores registros de la NFL con Jake Moody en la posición, a 88.1%, la tercera mejor en la historia de la liga con Eddy Piñeiro como pateador.

*Con información de EFE