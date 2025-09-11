Logo de Confidencial Digital
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

Revista Niú

China sanciona a popular red social RedNote, el “Instagram chino”

El regulador de internet de China ordenó “medidas punitivas” contra RedNote (Xiaohongshu), por su gestión de contenidos

RedNote China

RedNote es denominada en China como Xiaohongshu: "pequeño libro rojo", en mandarín. Coloquialmente, ha sido considerada como el "Instagram chino". Andre M. Chang/ZUMA Press/picture alliance

Deutsche Welle

11 de septiembre 2025

Denominada en China como Xiaohongshu (‘pequeño libro rojo’ en mandarín) y coloquialmente reconocida como el “Instagram chino”, la aplicación es especialmente popular entre usuarios que comparten contenidos apolíticos sobre cocina, tendencias, deporte, celebridades o decoración.

La declaración de la Administración del Ciberespacio del gigante asiático indicó que los “individuos responsables” de la plataforma serán sancionados después de que la plataforma no “cumpliera con su responsabilidad principal de gestión de contenidos”.

“Estas medidas incluyen una convocatoria a entrevistas, una orden de corregir las infracciones en un plazo determinado, advertencias y sanciones estrictas”, indicó la dependencia en el texto, sin ofrecer más detalles sobre la naturaleza de estas sanciones.

Exceso de “contenidos triviales”

El organismo chino que regula el ciberespacio reprocha específicamente a la plataforma su “falta de diligencia” para “asumir su responsabilidad principal en la gestión del contenido” difundido en línea.

Las críticas apuntan contra “la presencia frecuente, en las secciones clave de su lista de tendencias, de múltiples entradas que promueven excesivamente las noticias personales de celebridades y contenidos triviales, afectando así el ecosistema de internet”, indicó el regulador. Para China, se trata de contenidos que cataloga como “perjudiciales”.

Zona de influencers, como Instagram y TikTok

RedNote se lanzó en Shanghái en 2013 como aplicación de reseña de compras, y fue evolucionando hasta convertirse en una mezcla de Instagram y Pinterest, centrándose en funciones como diapositivas de fotos, recomendaciones de usuarios o comercio electrónico.

Tras ganar tracción entre los jóvenes chinos durante los años del ‘cero covid’, la red social cuenta actualmente con más de 300 millones de usuarios activos cada mes. Al igual que otras aplicaciones chinas, el contenido publicado puede ser potencialmente eliminado por los equipos de moderación de la plataforma.

La aplicación se ha convertido en una referencia para los amantes de los viajes, quienes pueden encontrar numerosos consejos sobre visitas a sitios turísticos, restaurantes y puntos de interés, publicados por otros usuarios.

Como Instagram y TikTok, la plataforma acoge a muchos influencers que promocionan productos a cambio de una compensación económica.

Fama mundial por “refugiados de TikTok” de EE. UU.

En enero de 2025, RedNote ganó notoriedad mundial luego de que numerosos internautas de Estados Unidos se refugiaran allí, después de que la aplicación de vídeos cortos TikTok quedase temporalmente restringida en Estados Unidos. El servicio se alzó a lo más alto de la tabla de aplicaciones más descargadas por los usuarios de Apple en el país norteamericano.

La llegada de los llamados ‘refugiados de TikTok’ supuso un momento de acercamiento entre los internautas de ambas potencias en aquel momento, tenso por la inminencia del regreso a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, si bien algunos usuarios del país norteamericano resaltaron la censura sobre los contenidos que habían notado en la aplicación.

China cuenta con más de 1100 millones de internautas, pero a la vez es uno de los países que más control ejercen sobre los contenidos de la web, aplicando una fuerte censura al debate sobre eventos sensibles y bloqueando desde hace años el acceso a plataformas extranjeras como Google, X, Facebook o YouTube. (AFP, EFE)

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

Más en Revista Niú
En portada
