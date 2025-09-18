Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital
Tendencias Historias En pantalla Blogs

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Revista Niú

ChatGPT falla como alumno en problema matemático de Platón

La inteligencia artificial más famosa del mundo se enfrentó a un problema matemático milenario y cometió un error sorprendentemente humano

Los investigadores de Cambridge pusieron a prueba a ChatGPT con un problema matemático de 2400 años de antigüedad. | Foto: Michael Runkel/robertharding/picture alliance

Deutsche Welle

18 de septiembre 2025

AA
Share

El asistente de inteligencia artificial ChatGPT pensó sobre la marcha, improvisó y se equivocó, como lo hubiera hecho un alumno, al tratar de resolver un desafío matemático (el problema de la cuadratura) con más 2400 millones de antigüedad.

Investigadores del ámbito educativo de la Universidad de Cambridge experimentaron con esta herramienta de inteligencia artificial (IA) para comprobar si era capaz de resolver el problema de “doblar el cuadrado” (el problema de la cuadratura), una lección descrita por Platón alrededor del año 385 antes de Cristo. Ahora publican los resultados de su trabajo en la Revista Internacional de Educación Matemática en Ciencia y Tecnología.

IA improvisa solución con enfoque moderno

Los investigadores querían saber si resolvería el problema de Platón utilizando el conocimiento que ya poseía o desarrollando de una forma adaptativa sus propias soluciones, y comprobaron cómo esta herramienta de inteligencia artificial improvisaba su enfoque para finalmente cometer un error “claramente humano”, ya que optó por un enfoque algebraico que era desconocido en la época de Platón.

Al igual que otros “Grandes Modelos de Lenguaje”, el ChatGPT se entrena con gigantescas colecciones de texto y genera respuestas prediciendo secuencias de palabras aprendidas durante el entrenamiento, por lo que los investigadores esperaban que resolviera el desafío matemático de la antigua Grecia devolviendo su conocimiento previo y aportando la solución que había propuesto Sócrates.

Pero no fue así, y los investigadores que realizaron el experimento concluyeron que esta herramienta de inteligencia artificial se comportó “como un aprendiz”, a pesar de que sí demostró un profundo conocimiento de la obra de Platón.

“Zona de desarrollo próximo” aplicada a la educación con IA

Los autores han comparado el comportamiento de esta inteligencia artificial con el concepto educativo de “zona de desarrollo próximo”, entendido éste como la brecha entre lo que un estudiante ya sabe y lo que eventualmente podría saber con apoyo y orientación.

Y han sugerido, a la vista de los resultados que trabajar con el ChatGPT en la denominada “zona de desarrollo próximo” puede ayudar a convertir sus limitaciones en oportunidades de aprendizaje, ya que, al incitar, cuestionar y probar sus respuestas, los estudiantes no solo navegarán por los límites del Chat, sino que también podrían desarrollar habilidades críticas de evaluación de pruebas y razonamiento que se encuentran en el corazón del pensamiento matemático.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

PUBLICIDAD 3D

Más en Revista Niú
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.