Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas "Bismarck Martínez"

Revista Niú

Ceshia Ubau celebra una “década músical” con un adiós de Costa Rica

La cantautora nicaragüense Ceshia Ubau se despide de Costa Rica con un concierto especial, el 10 octubre de 2025, en el Teatro Nico Baker, en San José

Ceshia Ubau

La cantautora nicaragüense Ceshia Ubau durante los premios Música 503 de El Salvador en abril de 2025// Foto: Cortesía

Redacción Niú

La cantautora nicaragüense Ceshia Ubau celebrará una década de trayectoria artística con un concierto especial el 10 de octubre de 2025, en el Teatro Nico Baker en San José, Costa Rica. La presentación servirá también como una “despedida” de suelo costarricense, país que ha sido su hogar durante los últimos siete años.

“Este concierto es mi manera de agradecer a Costa Rica por todo lo que me ha dado. Será una noche de gratitud, música y emociones compartidas, antes de empezar un nuevo capítulo en mi camino artístico”, expresó la artista nicaragüense. 

Ceshia Ubau estará acompañada por su banda: Daniel Rojas (guitarra), Max Esquivel (bajo eléctrico), Fiorella Hidalgo (batería), y el maestro Edgar Brenes Soto en la dirección musical.

La nicaragüense adelantó que “ofrecerá” un recorrido por las canciones más representativas de su carrera, aquellas que han conectado con el público a través de su fuerza lírica y raíces latinoamericanas.

En esta velada especial, la artista repasará las canciones más representativas de su repertorio: 

  • Las mujeres de mi tierra.
  • Después del sushi.
  • De primeras veces.
  • Un bordado.
  • Todas conmigo.
  • Canción de dos.
  • María del Mar.

Las entradas están disponibles en la taquilla de la Sala Garbo, con precios desde los 12 000 colones (24 dólares) hasta los 20 000 colones (40 dólares).

Ceshia Ubau en Costa Rica “aprendió a ser adulta”

Conocida por su voz profunda, letras cargadas de sensibilidad social y compromiso con las raíces centroamericanas, Ceshia ha consolidado una carrera que trasciende y toca las fibras de quienes la escuchan. Para la artista su música sirve “para sanar” y para el bienestar emocional de su audiencia.

Durante su estancia en Costa Rica, ha cosechado importantes logros, incluyendo el galardón a “Mejor Cantautora de Centroamérica”, en los Premios Música 503 de El Salvador, y “Mejor Canción del Año”, en los Premios ACAM de Costa Rica, por su tema “Mujer Salvaje”.

Para Ceshia Ubau, Costa Rica representó el lugar donde “aprendió a ser adulta” y donde desarrolló su carrera como música profesional, complementando su trabajo como psicóloga.

Aunque se despide del país, aseguró que “Costa Rica es el lugar al que puede volver, y eso es un regalo impalpable”.

En el concierto se esperan además sorpresas e invitados especiales, por lo que la nicaragüense prometió “una noche memorable” antes de iniciar una nueva etapa en el extranjero.

Sobre el autor
Redacción Niú

Redacción Niú

Revista Niú es un proyecto periodístico de CONFIDENCIAL que nació en agosto de 2016 para compartir contenidos sobre cultura, estilo de vida tendencias mundiales e historias que inspiren.

